Proença de Carvalho relembra 400 anos de relações Portugal-China

O presidente do conselho de administração do Global Media Group, Daniel Proença de Carvalho, abriu a conferência “Road to China”, esta segunda-feira, e lembrou que as relações Portugal-China têm mais de 400 anos, “mais um zero” do que os 40 anos de laços diplomáticos restabelecidos entre os dois países, que se assinalam no próximo ano.

Daniel Proença de Carvalho assinalou que o grupo Global Media é ele próprio testemunho dessas relações, ao ter como acionista de referência Kevin Ho, empresário de Macau, “símbolo e plataforma de relação com os países que falam português”.