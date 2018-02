Fenprof. Professores ameaçam com greve nacional em meados de março

Os professores ameaçam com uma greve na semana de 12 a 16 de março se o Governo não apresentar soluções às suas reivindicações, segundo uma resolução aprovada num plenário em Lisboa, esta sexta-feira.

De acordo com a resolução entregue no Ministério da Educação por uma delegação liderada pelo secretário-geral da Federação Nacional dos Professores, Mário Nogueira, a paralisação, a realizar-se, será no país todo.

Em causa, está, segundo Mário Nogueira, a falta de apresentação de propostas, por parte do Governo, em relação a matérias como reposicionamento de carreiras, recuperação do tempo de serviço congelado, horários de trabalho e aposentação.

A proposta de convocação da greve será apresentada pela Fenprof às outras organizações sindicais de professores numa reunião a 9 de fevereiro.

À porta do ministério, concentraram-se cerca de 300 professores e educadores. Horas antes, estiveram reunidos em plenário.

Governo diz que está a investir nas escolas

Esta sexta também, mas de manhã, o ministro da Educação disse que “não há auxiliares em falta” nas escolas, adiantando que, em dois anos, o Governo reforçou os estabelecimentos de ensino com “2.500 assistenciais operacionais”.

“Não há auxiliares em falta. Houve uma nova portaria de rácios assinada por este Governo tal qual como estava comprometido no Orçamento de Estado de 2017. Os procedimentos iniciaram-se com o reforço importante na educação pré-escolar e para os alunos com necessidades educativas especiais. Nestes dois anos podemos reforçar as escolas com 2.500 assistenciais operacionais”, afirmou Tiago Brandão Rodrigues.

O governante, que falava aos jornalistas à margem da inauguração da empreitada de reabilitação da escola secundária de Ponte de Lima, avaliada em 13 milhões de euros, adiantou que “nos dois anos de legislatura, o Governo desprecarizou de 3.000″ assistentes operacionais que tinham contrato de emprego de inserção e agora têm contratos de trabalho reais”.