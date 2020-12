Profissionais de saúde e idosos no grupo prioritário de vacinação contra a covid-19

Testes da vacina da Moderna contra a Covid-19 em agosto, em Detroit, nos Estados Unidos © Henry Ford Health System / AF

O plano de vacinação vai arrancar já em janeiro. Foram definidos três escalões no qual vai decorrer a vacinação, sendo que os elementos do conjunto de prioritários vai começar a ser imunizado já no arranque de 2021.

Francisco Ramos, coordenador do plano de vacinação, apresentou os detalhes nesta quinta-feira explicando que o grupo prioritário de pessoas que vão receber a vacina são: "pessoas com 50 ou mais anos com uma das seguintes patologias: insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficiência renal e doença respiratória aguda com suporte respiratório". Estes elementos da população têm assim patologias, explicou, "que são mais frequentes nos casos graves" de covid-19.

Os residentes em lares, pessoas internadas em unidades de cuidados continuados e os respetivos profissionais, bem como profissionais de saúde diretamente envolvidos na prestação de cuidados, e profissionais de serviços essenciais - como forças policiais - integram também o grupo prioritário para receber a vacina.

Francisco Ramos indicou que, no global, este conjunto de pessoas que vão receber a vacina abrange cerca de 950 mil pessoas: 250 mil no grupo dos residentes em lares, internados e profissionais; 400 mil pessoas no grupo de doentes crónicos e 300 mil pessoas no conjunto de profissionais.

Para estes, o processo de imunização arranca em janeiro, sendo que o coordenador do plano de vacinação adiantou que num cenário otimista de ritmo de abastecimento das vacinas, dependente das farmacêuticas, a primeira fase decorrerá entre janeiro e fevereiro. Embora numa perspectiva mais realista o processo vai desenrolar-se ao longo do primeiro trimestre. E numa visão mais pessimista até abril.

O segundo grupo de pessoas a ser vacinado será a população com 65 anos ou mais sem ter qualquer patólogia que o inclua no grupo prioritário. Além disso, integram também este grupo pessoas entre os 50 e 64 anos que tenham por exemplo diabetes ou sejam obesas. O processo de vacinação deste grupo deverá começar quando terminar o do grupo prioritário.

Por fim, a restante população receberá a vacina após os dois primeiros grupos.

Francisco Ramos assegurou que o objetivo da vacinação é "reduzir a mortalidade e internamentos sobretudo nos cuidados intensivos". Assim como, "controlar os surtos sobretudo nas populações mais vulneráveis e minimizar impacto no sistema de saúde e economia, preservando a capacidade de resposta dos serviçso essenciais".

E reiterou que a vacina será universal e gratuita.