Profissionalizar gestores de PME: o novo desafio da CCIP/Nova SBE

Faltam-nos gestores profissionalizados, sobretudo nas PME e ainda mais nas de vocação familiar. É esta, de acordo com múltiplos estudos, uma das principais razões que condenam parte do nosso tecido empresarial ao fracasso.

Sendo a esmagadora maioria das empresas portuguesas micro, pequenas ou médias e os erros mais repetidos o acumular de dívida (24% das PME nacionais não geram sequer EBITDA para os juros), a gestão deficiente, a falta de formação dos quadros superiores, era preciso agir para melhorar as nossas perspetivas. E foi isso que animou a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP) e a Nova SBE a lançar-se neste desafio de abrir uma formação para gestores de PME.

“A nossa ambição é proporcionar uma visão global e abrangente de todas as áreas de gestão aos gestores de micro e PME, através de conteúdos direcionados para os seus desafios específicos, com a mesma garantia de qualidade da formação executiva para grandes empresas”, explica Bruno Bobone, presidente da CCIP. O que explica que este programa executivo de formação tenha a singularidade de abrir a possibilidade de participação a gestores não licenciados.

Contando com o apoio de empresas como a SAGE, que se associou a este projeto desde a primeira hora, e com Rui Fonseca, CEO da Altronix e embaixador deste programa, o apoio financeiro da Câmara de Comércio permite oferecer aos interessados uma “formação de excelência por um valor mais acessível quando comparado com a média dos programas análogos”.

“Quisemos criar uma solução formativa extremamente orientada para as necessidades das PME, procurando conciliar a qualidade dos conteúdos e da oferta com a preocupação de enquadrar financeiramente a mesma como uma opção viável para os seus destinatários”, conclui Bobone. No fim, ganham os gestores, as suas empresas e o país, cuja economia beneficiará desta profissionalização.

A primeira edição desta pós-graduação começa em fevereiro, terá a duração de cinco meses e visa aprofundar os conhecimentos e competências nas várias áreas de gestão de uma empresa.