Programa Apoiar vai ter 150 milhões de euros para o quarto trimestre

Ministro da Economia Pedro Siza Vieira (ao centro), dentro da fábrica da PSA Mangualde, com João Neves, secretário de Estado da Economia (à direita). © João Silva / Global Imagens

Dinheiro Vivo 23 Dezembro, 2020 • 08:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O programa Apoiar, que disponibiliza apoios às empresas a fundo perdido, vai ser alargado ao quarto trimestre de 2020, avança o secretário de Estado da Economia, João Neves, ao Negócios. Até aqui, este programa contemplava apenas os três primeiros trimestres do ano.

De acordo com João Neves, esta medida vai custar cerca de 150 milhões de euros. O Negócios indica que este montante é indicativo e que poderá ser ajustado em função do volume de candidaturas, que arrancam na primeira quinzena de janeiro.

"Para algumas atividades, o último trimestre é o mais importante, porque no Natal as vendas são sempre superiores. Algumas empresas fazem o ano neste período", indica João Neves. "Além disso, a recuperação está a ser mais difícil em função das restrições à mobilidade, sobretudo no comércio a retalho, na restauração e nos meios culturais", declarou ao Negócios.

O subsídio poderá compensar até 20% da quebra da faturação das empresas no quarto trimestre.

Com o alargar até ao quarto trimestre, a dotação do programa Apoiar passa dos 750 milhões para os 900 milhões de euros.