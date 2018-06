Programa Comércio Digital vai colocar 50 mil empresas online

A Associação da Economia Digital (ACEPI) e a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) lançaram esta terça-feira o Programa Comércio Digital. A iniciativa apoiada pelo Governo vai dar ferramentas e apoiar a digitalização de 50 mil micro e PME’s, do setor do comércio e serviços. As empresas vão ter direito a um voucher gratuito “3 em 1”, durante um ano, que engloba a oferta de uma ferramenta de construção e alojamento de site, caixas de correio eletrónico e domínio registado sob .pt.

“Vamos ajudar as empresas a estarem mais próximas dos seus clientes e a conquistarem novos mercados”, explica Alexandre Nilo Fonseca, Presidente da ACEPI. O Programa vai chegar às pequenas empresas através de um roadshow que vai passar por 150 localidades do país, sob o lema ‘O seu negócio mais perto do futuro’.

O programa vai dar às empresas “as ferramentas necessárias para garantir a sua participação na era digital”, destaca João Vieira Lopes, Presidente da CCP.

“O Governo quer dar às empresas a oportunidade de tirarem partido das potencialidades proporcionadas pela transformação digital, modernizando a sua atividade e dando sustentabilidade ao seu negócio, conquistando novos clientes e mercados, e contribuindo para reforçar o dinamismo da economia portuguesa”, sublinha o secretário de Estado Adjunto e do Comércio, Paulo Alexandre Ferreira.

Atualmente, mais de 50% das microempresas portuguesas não tem qualquer presença online.