Programa de Apoio a Edifícios mais Sustentáveis com 1468 candidaturas

Em menos de dois meses, foram já submetidas 1468 candidaturas ao Programa de Apoio a Edifícios mais Sustentáveis, uma iniciativa do Fundo Ambiental que conta com uma dotação de 4,5 milhões de euros, até ao final de 2021. O Ministério do Ambiente anunciou que, esta terça-feira, iniciou o pagamento dos primeiros 100 incentivos, no valor de aproximadamente 200 mil euros.

Dirigido a proprietários de edifícios de habitação ou de frações construídas até ao final de 2006, o programa comparticipa as intervenções que promovam a reabilitação, a descarbonização, a eficiência energética, a eficiência hídrica e a economia circular. A Taxa de comparticipação é de 70%, até ao valor limite estabelecidos para cada tipologia de projeto. "Cada candidato está limitado a um incentivo total de 15 mil euros, sendo o limite máximo por edifício unifamiliar ou fração autónoma de 7.500 euros", destaca o Ministério do Ambiente, em comunicado. O incentivo "é atribuído por ordem de submissão, após verificação das candidaturas e a conformidade dos critérios de elegibilidade".

Refira-se que as candidaturas ao Fundo Ambiental foram abertas a 7 de setembro. Para mais informações sobre o preenchimento e submissão das candidaturas, consulte a informação disponibilizada online pelo Fundo Ambiental e pela ADENE - Agência para Energia.