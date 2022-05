Programa de Apoio a Edifícios mais Sustentáveis recebeu mais de 106 mil candidaturas

Famílias apoiadas poderão reduzir a sua fatura energética © Cristiana Milhão/Global Imagens

Foram mais de 106 mil as candidaturas à segunda fase do "Programa de Apoio a Edifícios mais Sustentáveis", que terminou às 23.59 horas desta segunda-feira. Da totalidade das propostas, foram consideradas elegíveis, até ao final da manhã desta quarta-feira, mais de 26 mil candidaturas.

A resposta a estes pedidos representa um apoio de 43,7 milhões de euros, explica o ministério do Ambiente e Alterações Climáticas em comunicado.

O valor dos apoios totais do "Programa de Apoio a Edifícios mais Sustentáveis" foi aumentado em 21 milhões de euros para um total de 96 milhões de euros, devido ao grande número de propostas recebidas, explica aquele ministério. O programa é financiado pelo Fundo Ambiental com verbas do Plano de Recuperação e Resiliência.

A prioridade, agora que o prazo para concorrer já terminou, é analisar e avaliar as propostas e depois "efetuar o pagamento daquelas que forem consideradas elegíveis", refere o comunicado, que adianta que "as tipologias mais solicitadas para apoio foram painéis fotovoltaicos, janelas mais eficientes e bombas de calor".

Com a adesão a este programa as famílias apoiadas poderão reduzir a sua fatura energética e aumentar o conforto térmico das suas casas.