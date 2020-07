Programa de Costa Silva anunciado terça-feira no CCB

O programa do gestor nomeado pelo Governo para coordenar os trabalhos preparatórios do plano de relançamento da economia, António Costa Silva, será apresentado na próxima terça-feira no Centro Cultural de Belém. Irá contar com a presença do primeiro-ministro, António Costa.

Uma versão preliminar, com 10 pontos com as grandes propostas de António Costa Silva na “Visão Estratégica para o plano de recuperação económica e social de Portugal 2020-2030”, foi conhecido na semana passada. Agora, será apresentada a versão final.

(Em atualização)