Programa de emprego “à medida do Algarve” avança este mês

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, assegurou esta quarta-feira que ainda este mês o governo terá lançado um programa de medidas de emprego “desenhado à medida do Algarve, região onde o desemprego registado triplicou em maio, com mais de 27 mil inscritos em centros de emprego.

“É uma das regiões com uma preocupação acrescida”, reconheceu Mendes Godinho em audição com os deputados da Comissão de Trabalho e Segurança Social na qual foram discutidas as medidas adotadas pelo governo até aqui para fazer face à pandemia do novo coronavírus.

Segundo a ministra do Trabalho, haverá um plano de emprego e formação com medidas adaptadas às especificidades da região que incluirá formação profissional, apoio ao emprego e a cooperação com parceiros regionais. Ana Mendes Godinho destacou a preparação de projetos de emprego no mercado social de emprego – ou seja, em instituições do sector social.

Os dados do IEFP relativos a maio dão conta de mais de 27 mil desempregados inscritos nos centros de emprego do Algarve, num crescimento homólogo de 200%. A nível nacional, a subida foi de 34%, para cerca de 409 mil desempregados registados.