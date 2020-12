Programa edifícios sustentáveis esgota 4,5 milhões com mais de quatro mil candidaturas

Dinheiro Vivo/Lusa 14 Dezembro, 2020 • 14:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Já foram submetidas 4.234 candidaturas ao aviso 'Edifícios mais Sustentáveis 2020/2021', o que previsivelmente esgota a verba de 4,5 milhões de euros, a dotação total para estes apoios", indicou, em comunicado, o executivo.

Até agora, já foram pagas 890 candidaturas, a que correspondem 1,75 milhões de euros.

O programa vai ser encerrado no final de dezembro, "atendendo ao seu sucesso", mas todas as candidaturas submetidas até ao final deste prazo vão ser apoiadas através do Fundo Ambiental, que, se necessário, será reforçado, refere o Ministério.

As candidaturas vão ser reabertas em março de 2021, com montantes do Plano de Recuperação e Resiliência.

"As despesas em que tenham incorrido os interessados em concorrer, a partir de 1 de janeiro, serão elegíveis ao abrigo do novo programa, razão pela qual deverão guardar as faturas/recibos relacionadas com essas despesas", alertou o ministério tutelado por Matos Fernandes.

O programa de apoio a edifícios mais sustentáveis tem em vista a reabilitação e melhoramento do desempenho energético e hídrico dos edifícios, através de intervenções como mudanças de janelas ou instalação de bombas de calor, por exemplo.

Este programa foi apresentado pelo ministério de Matos Fernandes no início do mês de setembro.