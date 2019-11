Programa Incorpora facilitou mais de mil empregos a pessoas em vulnerabilidade

Cerca de mil pessoas em situação de vulnerabilidade conseguiram emprego ao abrigo do Programa Incorpora, criado em 2018 pela Fundação “la Caixa”.

Segundo um comunicado enviado à Lusa, 13 organizações juntaram-se este ano à rede do programa, com o objetivo de promover a contratação de pessoas em risco de exclusão social junto de empresas, passando a um total de 46.

Ao todo, 1.056 conseguiram emprego, com a colaboração de 436 empresas, informa o comunicado da “la Caixa”.

O Instituto do Emprego e Formação Profissional colaborou, através de um protocolo, no processo de seleção das entidades Incorpora em Portugal e presta apoio no processo de implantação do programa do país.

As organizações sociais encontram-se em Lisboa (14), Porto (9), Coimbra (5) e Setúbal (5). Este ano, a rede passou a incluir também Faro (5), Beja (3), Viseu (4) e Évora (2).

As pessoas em situação de vulnerabilidade abrangem jovens NEET (nem estudam, nem trabalham), desempregados de longa duração maiores de 45 anos, ex-reclusos, ex-toxicodependentes, vítimas de violência doméstica e pessoas com deficiência ou incapacidade.

Cada entidade selecionada coloca ao dispor um técnico de acompanhamento, que presta apoio personalizado à pessoa em questão, e um técnico de prospeção empresarial que identifique e visite empresas e potenciais postos de trabalho.

O programa Incorpora pretende “fazer a ligação entre as entidades sociais e as empresas portuguesas com a finalidade de criar um clima de entendimento e colaboração entre ambas, que se traduza na criação de oportunidades de emprego para quem mais necessita”, indica o comunicado.

A Fundação “la Caixa” iniciou a sua atividade em Portugal em 2018, em resultado da entrada do BPI no CaixaBank, e este ano destina 20 milhões de euros para projetos sociais, de investigação, educativos e de divulgação cultural e científica.