Programa ‘Norte 2020’ garante mais 260 milhões para investimento territorial

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN) informou esta terça-feira os 86 municípios da região que a reprogramação do programa “Norte 2020” garante mais 260 milhões de euros para o investimento territorial.

“Nós vamos ter mais dinheiro para o investimento territorial na saúde, na educação, nos equipamentos sociais, no património cultural, no Prover e nas estratégias de eficiência coletiva”, afirmou Fernando de Sousa, presidente daquele organismo.

Falando aos jornalistas, no final do Conselho Regional do Norte, órgão consultivo da CCDRN que se reuniu esta terça-feira em Felgueiras, o dirigente sublinhou que “o conjunto de verbas adicionais não garantirá em si a coesão, mas uma aproximação maior a esse objetivo de desenvolvimento equilibrado”.

“Os nossos municípios e entidades intermunicipais vão encontrar um reforço do investimento territorial significativo, sobretudo para aqueles que se encontram em situação menos positiva”, sinalizou aos jornalistas.

Face à versão inicial do programa operacional “Norte 2020”, foram reprogramados cerca 540 milhões de euros (ME), com as maiores fatias a serem absorvidas pelos sistemas de incentivos e pelos investimentos territoriais.

No que concerne ao investimento territorial, aquele que mais importa diretamente às autarquias, destaca-se o reforço de 70 milhões de euros para a saúde, educação e equipamentos sociais. A área do património cultural sai reforçada com 20 ME, o Prover (Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos) com 20 ME, o acolhimento empresarial com 33,5 ME, a regeneração urbana (PARU), com 31 ME, e a eficiência energética, com 37 ME.

Fernando Sousa destacou, por outro lado, que a reprogramação foi “a mais equilibrada que alguma vez existiu nos vários quadros comunitários”, envolvendo os municípios, o investimento empresarial e as entidades promotoras do conhecimento, nomeadamente universidades e politécnicos.

“É a reprogramação que decorre de um jogo de compromissos negocial entre as várias entidades”, acentuou ainda.

O Conselho Regional do Norte, reunido esta terça-feira em Felgueiras, elegeu a sua nova Comissão Permanente, presidida por Miguel Alves, presidente da Câmara de Caminha. Aires Pereira, presidente da Câmara de Póvoa de Varzim, é o vice-presidente do órgão.

“A estes, desejo um bom mandato e toda a minha disponibilidade de trabalhar com eles”, comentou, a propósito, o presidente da CCDRN.