Programa Norte 2030 atribui mais de 1300 milhões de euros às comunidades intermunicipais e AMP

O programa regional Norte 2030 atribuirá mais de 1,3 mil milhões de euros de fundos europeus às comunidades intermunicipais (CIM) e a Área Metropolitana do Porto (AMP), indicou a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional à Lusa, esta terça-feira.

De acordo com dados da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) adiantados à Lusa, a contratualização do Norte 2030 com as CIM do Norte e a AMP "tem como proposta uma dotação total de 1 332 583 032 Euros destinados a estas entidades".

"Este valor, perfeito por quase 1,2 mil milhões do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e 140 milhões do Fundo Social Europeu Mais (FSE+), corresponde a 38,2% dos 3,4 mil milhões do Programa Regional Norte 2030", adianta a CCDR-N à Lusa.

Os planos serão discutidos e votados nas entidades intermunicipais e, aplicados os respetivos ajustes, deverão ser remetidos à CCDR-NORTE, I.P. até 15 de setembro para obter o aval final, segundo a mesma fonte.

Do total da dotação, a maior fatia vai para a AMP, que terá direito a 376,7 milhões de euros, seguindo-se as comunidades intermunicipais do Tâmega e Sousa (186,9 ME), Douro, (157,6 ME), Ave (149,9 ME), Cávado (133,5 ME), Alto Minho (128,1 ME), Terras de Trás-os-Montes (109,5 ME) e Alto Tâmega (90,0 ME).

O presidente da CCDR-N, António Cunha, afirma que a distribuição dos fundos por estas entidades seguiu "uma lógica de coesão territorial", relembrando que "os cálculos foram feitos de modo a compensar os territórios menos desenvolvidos".

O responsável afirmou ainda que "as verbas chegarão aos municípios, no máximo, no segundo trimestre do próximo ano", referindo que a maior parte das despesas respeita à realização de obras, estando já no terreno projetos que serão financiados por estas verbas.

"No que diz respeito às dotações máximas previstas, mais de metade das verbas (677 991 235 Euros) destinam-se à promoção do desenvolvimento social, económico e ambiental integrado e inclusivo, à cultura, ao património natural, ao turismo sustentável e à segurança urbana", explicita a CCDR-N.

Neste âmbito incluem-se infraestruturas de educação e de cuidados de saúde primários, equipamentos sociais, pequenas intervenções em equipamentos desportivos, mobilidade a pedido/transporte flexível e habitação social a custos acessíveis.

"Este capítulo também inclui a reabilitação e a regeneração urbana, o património cultural e os museus, a criação de destinos turísticos e as infraestruturas rodoviárias", aponta ainda a CCDR-N.

Já em segundo plano, "com verbas superiores a 184 milhões de euros, encontra-se o ciclo urbano da água em baixa", incluindo "operações previstas em planos municipais para abastecimento e saneamento e a construção e a reabilitação de infraestruturas para assegurar o cumprimento do normativo ambiental e a resiliência", sendo que "aos investimentos em baixa na gestão de resíduos destinam-se quase 68 milhões de euros".