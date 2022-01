Programa para edifícios mais sustentáveis com reforço de 15 milhões do Fundo Ambiental (Imagem de arquivo) © Pedro Granadeiro/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 14 Janeiro, 2022 • 12:50

O Programa de Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis foi reforçado em 15 milhões de euros, para um total de 60 milhões financiados pelo Fundo Ambiental, anunciou esta sexta-feira o Ministério do Ambiente e da Ação Climática.

"O Fundo Ambiental, criado pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática, financia num total de 60 milhões de euros o Programa de Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis, na sequência de um reforço de 15 milhões que agora recebe", lê-se numa nota enviada à imprensa pelo ministério liderado por João Matos Fernandes.

O programa abriu em 21 de junho de 2021, com uma dotação inicial de 30 milhões de euros, provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que conta com um total de 135 milhões de euros para aplicar na eficiência energética dos edifícios, até 2025.

De acordo com o ministério, "o montante já financiado corresponde ao apoio a 16.148 candidaturas, o que envolve um apoio global de 26,8 milhões de euros, de um total de 56.552 candidaturas submetidas".

As tipologias que reúnem mais candidaturas são as referentes a painéis fotovoltaicos (38,5%), janelas mais eficientes (34,5%) e bombas de calor (27%), acrescentou a tutela.

Já numa análise por regiões, Lisboa lidera as candidaturas (22,3%), seguida do Porto (11,7%), Setúbal (9%) e Braga (9%).