Programa tem 62 milhões para estágios, apoios à contratação e formação de desempregados

Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP)

Dinheiro Vivo/Lusa 14 Maio, 2021 • 19:03

O Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE) anunciou hoje a abertura de candidaturas para estágios profissionais, apoios à contratação e formação de desempregados, através do IEFP, com uma dotação financeira de 62 milhões de euros.

As candidaturas decorrem até 07 de junho e os concursos são promovidos pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), tendo como objetivo "integrar, de forma sustentada, desempregados e inativos no mercado de trabalho e melhorar a empregabilidade da população ativa", lê-se num comunicado.

O concurso para os estágios profissionais visa atingir uma meta de 5.800 participantes desempregados e conta com uma dotação financeira de 29 milhões de euros.

Já o concurso para apoios à contratação pretende alcançar 4.275 participantes e tem um financiamento de 15 milhões de euros.

Por sua vez, o aviso para a medida Vida Ativa para desempregados, conta com 18 milhões de euros e tem uma meta de 124.130 participantes.

A medida Vida Ativa tem como destinatários os desempregados inscritos nos centros do IEFP "que se encontram mais próximos do reingresso no mercado de trabalho, concretamente os desempregados não DLD (desempregado de longa duração) com habilitações iguais ou superiores ao ensino secundário", indica o comunicado.

As candidaturas devem ser feitas através de formulário eletrónico no Balcão de Portugal 2020 (Balcão 2020), em www.portugal2020.pt.

"Num contexto especial em que os indicadores económicos se agravaram com a covid-19, o financiamento destes concursos dirigidos a este público-alvo assume uma relevância maior e determinante", sublinha a equipa do POISE.