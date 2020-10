Progressões nas carreiras gerais podem ser "mais rápidas", diz Alexandra Leitão

A ministra da Modernização do Estado e Administração Pública, Alexandra Leitão

Dinheiro Vivo 19 Outubro, 2020 • 14:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão admite iniciar no próximo ano discussões para a correção da tabela remuneratória única e alterações ao sistema de avaliação dos funcionários públicos, o SIADAP, para que a progressão nas carreiras gerais possa depender menos do tempo e ser também mais rápida.

"Bater-me-ei muito para que não só haja para o ano um início, pelo menos, de discussão em torno da tabela remuneratória única, que está muito comprimida fruto dos aumentos da base (...), tal como me baterei por uma outra coisa: garantir, ou mexer o suficiente, no SIADAP para que as pessoas tenham uma perspetiva de progressão diferente", afirmou a governante em entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1.

A ministra admitiu que a ideia é que as progressões - que, via regra geral, podem demorar dez anos, sendo aceleráveis com qualificações de "muito bom" - possam ser "um bocadinho mais rápidas". O objetivo, disse, é que as progressões sejam "fundadas em sistemas de avaliação, e não em sistemas de tempo". "Mas há vários sistemas de avaliação, e podem ser modulados", acrescentou.

Ambas as intenções manifestadas pela ministra da Administração Pública constam dos cadernos reivindicativos das estruturas de representação sindical dos funcionários públicos para um ano em que se antecipam aumentos limitados ao salário mais baixo das administrações públicas por efeito da evolução do salário mínimo em 2021. Desde 2019, que este tem vindo a consumir os níveis salariais mais baixos, sem um acerto proporcional na generalidade dos níveis remuneratórios acima.