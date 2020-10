Proibição de circular entre concelhos admite exceções. Filhos de pais separados ficam de fora.

Comboio da CP na estação do Cacém, na linha de Sintra, em maio de 2020. © Ricardo Ramos / Global Imagens

Nem todos os portugueses estão proibidos de se deslocarem no país no próximo fim-de-semana, mas os filhos de pais separados estão excluídos das exceções previstas.

O governo aprovou, no dia 22 de outubro, em reunião do conselho de ministros, uma resolução que "determina a limitação de circulação entre diferentes concelhos do território continental no período entre as 00h00 de 30 de outubro e as 06h00 de dia 3 de novembro de 2020".

A resolução é fundamentada na "situação de calamidade em todo o território nacional continental".

A medida não é pacífica já que, entre outros, o constitucionalista Jorge Miranda admitiu não ter dúvidas de que "o Governo não pode fazer isso", por ser inconstitucional.

Segundo o 'pai' da Constituição, a resolução "é uma limitação a um direito fundamental, como o direito à locomoção e, portanto, o Governo não pode aplicar esta medida assim", afirmou em declarações ao jornal i.

Frisou que "só seria possível com um estado de emergência parcial ou um estado de emergência em que já estivemos antes. É uma terrível limitação da liberdade, principalmente nesta altura, em que as pessoas querem deslocar-se às terras onde estão sepultados os corpos dos seus parentes e dos seus amigos", frisou.

Leia aqui algumas respostas a perguntas frequentes sobre o diploma.

1. Quando vou estar impedido de circular entre concelhos?

A resolução determina que "os cidadãos não podem circular para fora do concelho de residência habitual no período compreendido entre as 00:00 h do dia 30 de outubro de 2020 e as 06:00 h do dia 3 de novembro de 2020, salvo por motivos de saúde ou por outros motivos de urgência imperiosa".

2. Há excepções?

Sim. Podem circular entre concelhos "os profissionais de saúde e outros trabalhadores de instituições de saúde e de apoio social, bem como ao pessoal docente e não docente dos estabelecimentos escolares".

Também os "agentes de proteção civil, às forças e serviços de segurança, militares, militarizados e pessoal civil das Forças Armadas e aos inspetores da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica".

É igualmente permitida a circulação "aos titulares de cargos políticos, magistrados e dirigentes dos parceiros sociais e dos partidos políticos representados na Assembleia da República".

A excepção também é concedida "aos ministros de culto, mediante credenciação pelos órgãos competentes da respetiva igreja ou comunidade religiosa".

O "pessoal de apoio dos órgãos de soberania e dos partidos com representação parlamentar", também pode circular, "desde que comprovado o respetivo vínculo profissional através de cartão de trabalhador ou outro documento idóneo".

3. Eu resido e trabalho em concelhos distintos. Posso ir trabalhar?

Sim, desde que preste "declaração, sob compromisso de honra", ou esteja "munido de uma declaração da entidade empregadora".

4. E para quem estuda em outro concelho?

É dada a excepção "às deslocações de menores e seus acompanhantes para estabelecimentos escolares, creches e atividades de tempos livres, bem como às deslocações de estudantes para instituições de ensino superior ou outros estabelecimentos escolares"

5. Tenho uma consulta num local que fica em outro concelho. Posso ir?

Sim. É dada excepção "às deslocações dos utentes e seus acompanhantes para Centros de Atividades Ocupacionais e Centros de Dia".

6. Tenho uma prova agendada em outro concelho. Tenho de cancelar?

Não. São permitidas "deslocações para a frequência de formação e realização de provas e exames, bem como de inspeções".

7. Tenho uma escritura marcada nessa altura em outro concelho. Tenho de adiar?

Não. São autorizadas as "deslocações para participação em atos processuais junto das entidades judiciárias ou em atos da competência de notários, advogados, solicitadores, conservadores e oficiais de registos, bem como para atendimento em serviços públicos, desde que munidos de um comprovativo do respetivo agendamento".

8. Tenho uma viagem marcada para o estrangeiro. Preciso alterar a data?

São permitidas as "deslocações necessárias para saída de território nacional continental".

9. Tenho bilhetes para um concerto. Vou poder ir?

Sim. São permitidas as "deslocações para assistir a espetáculos culturais, se a deslocação se realizar entre concelhos limítrofes ao da residência habitual ou na mesma Área Metropolitana e desde que munidos do respetivo bilhete".

10. Fui visitar familiares e regresso a casa nessa altura. Posso viajar?

Sim, porque é permitido o " retorno à residência habitual".