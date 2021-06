Proibição de corte de eletricidade e gás termina a 30 de junho

Dinheiro Vivo 28 Junho, 2021 • 15:21 Partilhar este artigo Facebook

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos alerta os consumidores que a proibição de corte de fornecimento de eletricidade ou gás termina a 30 de junho. A partir de 1 de julho as empresas podem voltar a cortar o fornecimento em caso de não pagamento, mas têm de avisar os consumidores e esse pré-aviso de corte tem de ser enviado, no mínimo, com 20 dias de antecedência.

Em comunicado, o regulador lembra que a proibição de corte no fornecimento de luz ou gás foi uma medida excecional criada no âmbito da pandemia de covid-19 para vigorar no primeiro semestre do ano, estando prevista na Lei do Orçamento de Estado para 2021. No entanto, alerta que os planos de pagamento acordados entre os consumidores e os respetivos comercializadores que ainda estejam em execução, se mantêm válidos.

"Como o corte e o restabelecimento da ligação têm custos e a energia é um bem essencial, a ERSE aconselha os consumidores com pagamentos em atraso, a contactar o fornecedor, solicitar um plano de pagamento em prestações e evitar o corte de fornecimento", pode ler-se no comunicado. Que acrescenta: "Em caso de conflito, os consumidores podem recorrer ao centro de arbitragem de conflitos de consumo mais próximo e, em situação de sobre-endividamento global, devem procurar aconselhamento junto daqueles centros de arbitragem, de associações de consumidores ou dos organismos que integrem a rede de apoio ao consumidor endividado".

Por fim, o regulador reitera que, em qualquer circunstância, o corte do fornecimento só pode ocorrer "após o envio de um pré-aviso, por escrito, com pelo menos 20 dias de antecedência em relação à data prevista do corte".