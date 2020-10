Proibida circulação entre concelhos de 30 de outubro a 3 de novembro

A ministra da Presidência do Conselho de Ministros, Mariana Vieira da Silva, intervém durante a conferência de imprensa sobre a reunião do Conselho de Ministros, no Palácio de Ajuda, em Lisboa, 08 de outubro de 2020. O Conselho de Ministros deve aprovar o Orçamento do Estado para 2021, que incluirá a primeira fase da execução dos investimentos previstos no Plano de Recuperação e Resiliência e no Portugal 2030. ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA © LUSA

O Governo decidiu proibir a circulação entre concelhos entre os dias 30 de outubro e 03 de novembro, devido ao dia de Todos os Santos (01 de novembro) e dias dos Fiéis Defuntos (02 de novembro).

A medida foi aprovada na reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira, 22 de outubro, tendo em conta o aumento do número de casos registado de covid-19 e a tradicional deslocação de famílias.

"Foi aprovada a resolução que determina a proibição de circulação entre diferentes concelhos do território continental no período entre as 00h00 de 30 de outubro e as 23h59 de dia 3 de novembro", indica o comunicado emitido depois da reunião do Governo, acrescentando que foram definidas ainda "medidas especiais aplicáveis aos concelhos de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira no âmbito da situação de calamidade decorrente da pandemia da doença covid-19", detalha o comunicado.

A medida foi justifica devido à tradicional deslocação de muitas famílias para o Dia dos Finados, indicou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, anunciando que o dia 02 de novembro vai ser um dia de Luto Nacional em memória das vítimas da covid-19.

Medidas especiais para três concelhos

Para concelhos de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira, onde se regista maior incidência da doença, o Governo decidiu apertar as regras para travar a propagação da pandemia nestes territórios.

A partir das 00h00 do dia 23 de outubro (já na próxima madrugada) e por um período de 15 dias, a população destes três concelhos fica obrigada a cumprir determinadas regras como a proibição de eventos com mais de cinco pessoas, o encerramento de todos os estabelecimentos a partir das 22 horas, o teletrabalho passa a ser obrigatório quando possível; ficam suspensas as visitas a lares e o funcionamento dos centros de dia. Também estão proibidas as feiras e mercados.