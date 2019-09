Projeção. PSD perde maioria absoluta na Madeira

O PSD ganhou as eleições na Madeira, mas perdeu a maioria, segundo uma sondagem à boca das urnas da Universidade Católica para a RTP. A estação pública foi a única até ao momento a avançar com projeções.

O partido deverá ter obtido entre 37% e 41% dos votos, elegendo entre 19 e 23 deputados, ligeiramente abaixo dos 24 deputados necessários para garantir a maioria absoluta. O PS surge como a segunda força política, tendo conquistado entre 34%-38%, valor que representa entre 17 a 21 deputados eleitos.

A confirmar-se estes resultados o PS, liderado por Paulo Cafôfo, pode conseguir alcançar o melhor resultado em eleições regionais na Madeira, passando os 19 eleitos de 2004, na época tendo Jacinto Serrão de Freitas como cabeça de lista.

O CDS-PP deverá ter obtido entre 5% a 7% (dois a três deputados); o JPP 3% a 5% (um a dois). Segue-se a CDU (PCP/PEV), com 1% a 3% (zero a um deputado), o BE, também com 1% a 3% (zero a um), e o PAN, com 1% a 2% (sem deputados). A projeção aponta para uma taxa de abstenção entre 41% e 46%.

Em 2015, os resultados das legislativas regionais permitiram ao PSD manter, por um deputado, a maioria absoluta – com que sempre governaram a região -, ocupando 24 lugares na assembleia legislativa.

