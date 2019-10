Projeções das TV recebidas com silêncio absoluto na sede do CDS

As projeções que dão uma queda do CDS nas eleições legislativas de hoje foram recebidas com um silêncio absoluto na sede nacional do partido, em Lisboa.

Às 20:00, quando a SIC anunciou a sua projeção, dado que há uma única televisão na sala de conferências de imprensa dos centristas, estavam apenas dois militantes, que ouviram a projeção dada para o CDS, entre 2,4% e 5%, com dois a oito deputados.

Na sala contigua, estavam uma dezena de militantes de semblante carregado.

No segundo andar estão a líder do partido, Assunção Cristas, acompanhada por vários dirigentes nacionais do partido, como Adolfo Mesquita Nunes, Nuno Magalhães, João Rebelo, Rita Bessa, Pedro Mota Soares.

Até às 20:13 não foi destacado qualquer dirigente nacional para comentar as projeções das televisões aos jornalistas.

As projeções dos resultados eleitorais divulgadas hoje por RTP, SIC e TVI dão a vitória ao PS nas eleições legislativas, com entre 34% e 40% dos votos, seguindo-se o PSD, com entre 24,2% e 31%.

Segundo as projeções de resultados que as televisões divulgaram pelas 20:00, após o encerramento das urnas nos Açores, quatro partidos poderão pela primeira vez ter representação parlamentar: Iniciativa Liberal, Chega, Livre e Aliança