Projeto de reconversação do antigo Hospital Militar votado esta quarta-feira

A Câmara Municipal de Lisboa vai apreciar esta quarta-feira, em reunião pública, a transformação do antigo Hospital Militar Principal, atualmente detido pelo Estado, num conjunto de edifícios para habitação e comércio, avança o Público.

A proposta é assinada pelo vereador Manuel Salgado, responsável pelo pelouro do Urbanismo, Planeamento, Património e Obras Municipais da autarquia.

Os vereadores de Fernando Medina vão votar uma alteração ao Plano Director Municipal (PDM) para a área circundante ao antigo Convento do Sagrado Coração de Jesus, junto à Basílica da Estrela. No PDM, a área de intervenção está atualmente classificada como “espaço de uso especial de equipamento consolidado”, impedindo-a de qualquer outro uso.

Segundo o Público, esta votação acontece um ano depois de a Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF) – que gere este lote do Estado – ter dado entrada com um pedido de informação prévia (PIP) na Câmara Municipal de Lisboa referente ao loteamento de 13 edifícios.

Refere ainda que, a proposta está em análise pelos serviços de Urbanismo da autarquia desde agosto de 2017. Nesse ano, a Direção-Geral do Património Cultural e a Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional deram luz verde para avançar com o projeto.

Em maio deste ano, o diretor do Departamento de Projectos Estruturantes, Eduardo Campelo, disse que, “esta proposta tem o grande significado urbano de libertar o antigo Convento do Sagrado Coração de Jesus das construções que sucessivamente se foram justapondo e que impedem a leitura integral da massa construída. Com o grande plano verde de cobertura do parque de estacionamento público previsto, o enquadramento do monumento é substancialmente engrandecido”.