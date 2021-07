Projeto sobre os "pontos escondidos" do Centro Histórico de Gaia

Porto 17 / 12 / 2020 - Vista da Ribeira do Porto para o Cais de Gaia, Yeatman e rio Douro. ( Igor Martins / Global Imagens ) © Igor Martins / Global Imagens

"Walkingaia" é o nome do projeto de uma designer que trabalha em Vila Nova de Gaia e se propôs, com o apoio da Câmara local, a mostrar os "pontos escondidos" do Centro Histórico desta cidade do distrito do Porto

"Na prática, criámos um circuito de pontos de interesse e pontos escondidos que mostram a história e fogem aos circuitos turísticos. Por vezes os turistas vão e voltam às caves [do Vinho do Porto] e não vivem o território ou a experiência de andar a deambular pelas ruas e a cruzar-se com as pessoas que cá vivem, a ver o rosto de quem cá permanece, de pessoas que ainda têm muita história para contar", descreveu à agência Lusa Alexandra Cabral.

Autora do "Walkingaia", a designer que trabalha na empresa municipal Gaiurb - Urbanismo e Habitação, apresentou a ideia à Câmara Municipal que a incluiu em candidaturas ao Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) e decidiu pôr o projeto em prática em julho, altura em que durante três dias mais de uma dezena de "instragramers" nacionais e estrangeiros vão circular pelo Centro Histórico para fotografar e fazer vídeos, promovendo o território.

"Escolhemos fazer o convite a "instragramers" [pessoas que partilham os seus trabalhos através da rede social "Instagram" que é dedicada sobretudo à fotografia] porque o nosso objetivo é cativar um público jovem e dinâmico", disse Alexandra Cabral.

Já informação enviada à agência Lusa indica que estes fotógrafos caminhantes são "influenciadores digitais com uma audiência acumulada de mais de um milhão de seguidores" que vão "descobrir e promover a singularidade de Vila Nova de Gaia, explorando lugares, identidade e património".

O evento decorrerá de sexta-feira a domingo. Estão convidados os portugueses @bornfreee, @joao.bernardino, @kitato, @alexcoelholima, @martanferreira, @brunofsilva, @eugeniahanganu, @lx.wanderer e @marjorges, o espanhol @nicanorgarcia e o italiano @ichmiles. Estava ainda prevista a presença de um "instragramer" inglês e de outro alemão, mas contingências associadas à pandemia da covid-19 não permitem a presença.

"Sabia que existiu em Vila Nova de Gaia, algures entre a década de 80 dos anos 1800 e a de 50 dos anos 1900, um mecanismo, espécie de elevador, que unia as duas cotas entre o Centro Histórico, mais propriamente a antiga Calçada das Freiras [agora Rua Serpa Pinto], e a estação das Devesas?" - esta podia ser uma das perguntas do desafio "Walkingaia", em português "caminhar em Gaia".

Ao todo são oito os pontos já preparados no Centro Histórico de Gaia, mas o circuito poderá ganhar mais locais ao longo do mês, indicou Alexandra Cabral, não querendo desvendar muito mais sobre os tais "locais escondidos".

"Não posso dar os pormenores todos. O objetivo é levar os visitantes a percorrer as ruas, a deambular sem pressa, a fazê-lo a diferentes ritmos", referiu.

Para isso estarão espalhados "pequenos pontos de orientação, suportes discretos e colunas de informação" que contam a história, ou seja "a identidade material e imaterial do território".

O circuito inclui referências à identidade de algumas personalidades que viveram no Centro Histórico de Gaia.

Soma-se uma aplicação móvel que terá como missão ajudar quem pretenda aderir a decidir se quer percorrer o local de bicicleta ou a pé, ou com o auxílio de outro meio de mobilidade suave.

Alexandra Cabral também destacou a "preocupação com a mobilidade inclusiva", uma vez que a aplicação inclui alertas para os locais onde não é possível aceder de cadeira de rodas ou com carrinho de bebé, sendo dadas alternativas de trajeto.

O "Walkingaia" partiu do trabalho de doutoramento que a designer completou em 2018 na Faculdade de Belas Artes do Porto.

Este é um projeto promovido pela Câmara de Vila Nova de Gaia, enquanto a Gaiurb contribui com a componente ligada ao urbanismo.

"Quisemos fugir à habitual abordagem superficial do território que os movimentos turísticos provocam e aprofundar um conhecimento mais intrínseco do Centro Histórico de Vila Nova de Gaia (...). Mantemos o propósito de promoção do destino ​​​​​​​além fronteiras mas desfocamo-nos dos lugares mais conhecidos e chamamos a atenção para tudo o que os rodeia", destaca o presidente da Gaiurb, António Miguel Castro, citado em comunicado.