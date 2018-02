Projetos de internacionalização portugueses receberam 180 milhões até janeiro

Cerca de 180 milhões de euros foram pagos a projetos portugueses de internacionalização até janeiro deste ano, no âmbito do programa Portugal 2020, que reúne vários fundos comunitários.

O balanço foi feito hoje à agência Lusa pelo secretário de Estado Adjunto e do Comércio, Paulo Alexandre Ferreira, indicando que os 180 milhões de euros pagos em cerca de dois anos dizem respeito apenas a projetos de internacionalização.

Paulo Alexandre Ferreira disse ainda, em conversa telefónica, que no contexto dos vários incentivos às empresas foram pagos até final do ano passado 1.300 milhões de euros.

No âmbito do programa 2020, Portugal terá um total de 25 mil milhões de euros “para estimular o crescimento e a criação de emprego”, segundo o ‘site’ do Portugal 2020.

O secretário de Estado Adjunto e do Comércio considerou que os apoios financeiros têm tido repercussão “no comportamento das exportações [portuguesas] nos últimos dois anos” e enalteceu o setor empresarial português pelo esforço de internacionalização.

O governante está hoje no Dubai a visitar a feira Gulfood 2018, dedicada ao setor alimentar e das bebidas.

Segundo uma nota da Associação Empresarial de Portugal (AEP), participam 21 empresas portuguesas na feira, que decorre entre hoje e quinta-feira.

Ainda de acordo com a nota da AEP, os organizadores da Gulfood esperam receber cerca de 100.000 visitantes profissionais, provenientes de mais de 180 países.

O valor do setor alimentar nos Emirados Árabes Unidos ultrapassa os sete mil milhões de dólares anuais (cerca de 5,6 mil milhões de euros), sendo que nos mercados do Golfo Pérsico esse número ultrapassa os 30 mil milhões de dólares (mais de 24 mil milhões de euros), refere a Associação Empresarial.