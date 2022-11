Prologado prazo de candidaturas de jovens empreendedores ao 'YEP 5.0'

© Pixabay

A AIDA CCI - Câmara de Comércio e Indústria do Distrito de Aveiro alargou o período de candidaturas ao 'YEP 5.0 - Young Entrepreneurship Program'. Os jovens têm agora até 30 de novembro para submeterem as suas ideias de negócio. As três melhores ideias receberão um prémio de cinco mil euros. Os vencedores irão ainda participar na Collision, uma das maiores conferências de tecnologia do mundo, que vai decorrer em Toronto, no Canadá, entre 26 e 29 de junho de 2023.

A primeira etapa do concurso 'YEP 5.0 divide-se em três fases - uma call/convocatória para apresentação de ideias de negócio, uma jornada de pitch de ideias e um processo de avaliação, classificação e seleção dos projetos vencedores. O desafio pretende "incentivar o espírito empreendedor e o surgimento de novas empresas inovadoras e sustentáveis" e vai oferecer aos 20 projetos com melhor classificação um programa de mentoria, com a duração de meio ano.

Co-financiado pelo Compete 2020 e pelo Fundo Social Europeu, o 'Yep 5.0' contempla, além do concurso 'Big Ideas Challenge', diversas ações de sensibilização, dirigidas a jovens estudantes do 3.ª ciclo e do ensino secundário, workshops sobre empreendedorismo e visitas técnicas a empresas e estruturas de incubação.