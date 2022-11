Promessa de banqueiros: "Vamos continuar a apoiar a economia nacional"

Rosália Amorim, diretora DN, moderou o painel com João Pedro Oliveira e costa, CEO do BPI, Luis Ribeiro, administrador do Novo Banco, Miguel Belo de Carvalho, administrador do Santander, Miguel Maya, CEO do Millennium BCP, Paulo Macedo, CEO da CGD, e Pedro Leitão, CEO do Montepio. © Carlos Pimentel/Global Imagens

Alexandra Costa 12 Novembro, 2022 • 09:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Esta não é a primeira crise que o país atravessa. E em todas as anteriores, lembrou o CEO do BPI, João Pedro Oliveira e Costa, a "banca tem sido um dos fatores fundamentais para a estabilidade de Portugal". O banqueiro pode ter dado o mote, mas a sua afirmação foi secundada pelos outros banqueiros presentes na edição de 2022 da Money Conference, que voltou a reunir os presidentes e administradores dos maiores bancos portugueses no Olissipo Lapa Hotel, em Lisboa, nesta semana.

Um dos exemplos que materializam esta afirmação são os apoios disponibilizados pela banca durante a covid-19, tempos difíceis em que o setor mostrou não só resiliência como firmou a certeza de que está disposto a dar a mão às famílias e à economia. E num novo momento difícil que vivemos, com uma crise sem precedentes a instalar-se na Europa, à boleia da guerra e da inflação, mas também da transição energética urgente em curso, a banca revela-se um fator de desenvolvimento, concordam também os banqueiros. Apoiar a economia é um desígnio que assumem e abraçam e para isso, reforçam, é preciso instituições financeiras sólidas, com bons resultados e sem visões turvadas por ideologias.

"Os resultados dos bancos são um bolo significativo, que enche o olho, mas é preciso ver que estão ainda abaixo dos custos de capital", frisou Miguel Maya, CEO do BCP. "E a banca tem tido um papel muito relevante na recuperação da economia", reforçou.

Questionados sobre a possibilidade de uma nova taxa a pesar sobre lucros inesperados, a opinião é unânime: não faz sentido. "Nós já pagamos impostos extraordinários desde 2011", lembrou Paulo Macedo, além do adicional que existe desde 2020. "Só a Caixa pagou 37 milhões de euros nisto; podem ficar descansados que há tributação", frisou o CEO da Caixa, recordando ainda que em Portugal são os bancos que suportam o Fundo de Resolução e outros. "Quanto aos lucros expressivos, se os bancos fizeram aumentos de capital é natural que os haja, além do que têm políticas muito mais sustentáveis de gestão."

Banca robusta, economia saudável

No fim do dia, a verdade é que hoje o setor "está mais saudável", resumiu Paulo Macedo, acrescentando que "há agora vários testes que se fazem, comparando com o passado", e "hoje a banca consegue financiar-se nos mercados internacionais", o que é um excelente sinal. Por outro lado, lembra, as instituições financeiras "deixaram de ter participações que causaram muitos danos" e "há, de facto, um conjunto de alterações que dá credibilidade e torna a banca mais saudável". O mesmo vale para o país e os efeitos cruzam-se, reforçou Macedo: "Não é indiferente para a banca se o rating [da dívida pública] sobe ou desce."

Tudo isto permite à banca usar melhor os seus instrumentos para apoiar a economia. "O sistema financeiro foi posto à prova na pandemia e deu uma grande resposta", juntou Miguel Belo de Carvalho, administrador do Santander, não se limitando a focar os resultados da operação, mas também o esforço de transformação digital, que "deu uma capacidade adicional aos bancos de responder às necessidades de famílias e empresas a passar uma fase muito difícil". O que mostra, concordam os banqueiros, que não era preciso - ainda que seja "um sinal político" - definir obrigações nos créditos à habitação que estejam em risco com a subida dos juros.

Essa preocupação e disponibilidade para estar ao lado da economia é para manter, assegurou Luís Ribeiro, administrador do Novo Banco. Para o gestor, é certo que os bancos serão parte da solução na crise que se vive hoje. "É um caminho longo, que não começou agora [de resposta aos desafios da economia]. Desde 2008 que temos tido desafios atrás de desafios", assinalou o CCO do Novo Banco, que acrescentou que "todos os bancos farão parte da solução".

Apontando o problema de falta de capital que existe em Portugal, os banqueiros reforçam o seu empenho em pôr-se ao lado do crescimento. "Nós seremos sempre um banco do país", vincou Pedro Leitão, CEO do Montepio, reforçando que não deixará "de dar todo o apoio" à economia.

Crédito habitação e o malparado

Na mesma linha o CEO do Montepio, Pedro Leitão, diz-se preparado para apoiar os clientes a enfrentar eventuais dificuldades sentidas com a subida dos custos com empréstimos. "No caso do crédito à habitação, não deixaremos de dar apoio a mais ou a menos um cliente pelo facto de termos ou não um diploma" que obrigue a negociar, afirmou. Miguel Maya concorda, mas realça um problema: "Mais uma vez estão a pôr sobre os bancos que mais apoiam a economia o ónus de outros que não o fazem." E lembrando que os juros se mantêm historicamente baixos, questiona: "Porque é que é o banco que tem o crédito à habitação tem de fazer a reestruturação de um cliente que se endividou em várias instituições?"

Ainda sobre o tema do endividamento, Miguel Belo de Carvalho assumiu que o crédito malparado "vai acontecer", mas "nada comparado com os níveis registados na crise pandémica". "O ponto de partida do Santander é robusto e temos vindo a tomar medidas", garantiu o administrador, acrescentando que, perante o cenário de risco, o banco está preparado para um agravamento dos rácios e o seu modelo de negócio conseguirá "acomodar bem esta realidade".

Comissões pagam qualidade

A eventual subida das comissões cobradas pelos bancos nos serviços que prestam esteve também em foco no debate. E ainda que ninguém tenha querido adiantar se as iria aumentar ou não no próximo ano, os banqueiros quiseram explicar que há um racional nesse custo aos consumidores e que também esse é impactado pela inflação. "As comissões têm um serviço subjacente que, por seu lado, tem um custo associado. E o valor das comissões é calculado tendo por base o custo desse serviço, pelo que não há nenhum racional para as comissões descerem", explicou o CEO do BCP, com a concordância de Luís Ribeiro. Para o administrador do Novo Banco, não faz sentido baixar ou anular comissões cobradas pelos bancos porque elas remuneram serviços prestados e promovem a qualidade.

"Ninguém vai compreender que os bancos não tenham créditos com critérios de rigor e serviços de qualidade e esses têm de ter remuneração adequada", simplificou o administrador do Novo Banco, Luís Ribeiro. E aponta as prioridades da instituição acabada de sair de um processo de recuperação: "Ser rentável, ser robusto, defender os interesses de clientes, colaboradores e depois acionistas e ter um papel ativo na economia portuguesa. Hoje temos o destino nas nossas mãos e queremos ter um papel ativo no apoio à economia portuguesa. É importante termos bancos independentes preparados para responder aos desafios."