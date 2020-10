Promotores imobiliários acusam Governo de “decapitar” setor

A Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários (APPII), que representa as principais empresas de promoção e investimento imobiliário a operar em Portugal, diz que o fim dos vistos gold irá decapitar um setor que vale 15% do PIB nacional.

A APPII reagiu assim à notícia que o Governo deverá avançar até ao fim do ano com restrições à concessão de Autorização de Residência para Atividade de Investimento (ARI) em Lisboa, Porto e nas Comunidades Intermunicipais do Litoral, dando continuidade ao que ficou previsto no Orçamento de Estado para este ano, mas que não chegou a ser implementado alegadamente devido à pandemia. O Governo, sob pressão do BE e do PCP, irá agora avançar com essas limitações.

Para Hugo Santos Ferreira, vice-presidente executivo da APPII, “o regime dos vistos gold é demasiado importante para o nosso país e para a nossa economia para ser vítima de tentativas vãs de ‘jogo político’, e que agora deixa todos aqueles que acreditaram e investiram na nossa economia com as expectativas desfraldadas”.

A APPII lembra que o programa dos vistos gold representou, no ano passado, 700 milhões de euros em investimento e 85 milhões em receita em impostos para o Estado. Segundo avança a associação em comunicado, 94% dos vistos gold concedidos desde o início do programa foram direcionados para o investimento imobiliário, com 88,6% a serem atribuídos devido à aquisição de imóveis acima de 500 milhões de euros.