Promulgado desfasamento de horários. Vai valer por seis meses

O diploma que regulamenta as alterações extraordinárias na organização do trabalho nas empresas com um mínimo de 50 trabalhadores vai vigorar por seis meses, estendendo-se até fevereiro, e as medidas só poderão ser renovadas com consulta dos parceiros sociais.

O novo regime excecional, destinado a minimizar contágios nos transportes públicos em hora de, foi promulgado ontem pelo Presidente da República, que assinalou a transitoriedade das normas e a capacidade das medidas diminuírem transmissões do vírus da Covid-19.

“Considerando que a flexibilização dos horários de trabalho pode contribuir de forma significativa para a redução de riscos de contágio, bem como que a medida é limitada no tempo, vigorando durante seis meses, e que qualquer renovação, se se revelar necessária, será tomada apenas após consulta dos parceiros sociais, o Presidente da República promulgou o diploma do Governo que estabelece um regime excecional e transitório de reorganização do trabalho e de minimização de riscos de transmissão da infeção da doença Covid-19 no âmbito das relações laborais”, refere nota publicada no site da Presidência.

As mudanças deverão ser implementadas em empresas e serviços públicos com mais de 50 trabalhadores, excluindo PME e pequenas organizações. Implicam a reorganização de horários para que as horas de entrada e saída de trabalhadores, bem como das pausas para refeições, possam ser adiantadas ou atrasadas entre meia hora e uma hora, de acordo com o projeto de decreto-lei dado a conhecer originalmente aos parceiros da Concertação Social. Neste, estava previsto um aviso prévio de cinco dias sobre as mudanças de horários (e não sete como prevê o Código do Trabalho.

Serão medidas obrigatórias, durante a atual situação de contingência, nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Mas contemplam várias exceções. À partida, e se o diploma final mantiver o que previa o projeto enviado aos parceiros, só irá aplicar-se, naturalmente, quando os trabalhadores não estiverem em teletrabalho e quando não seja “manifestamente impraticável” proceder às alterações.

O mesmo projeto de diploma também previa que os trabalhadores pudessem rejeitar alterações, alegando “prejuízo sério”, ou ainda nos seguintes casos: trabalhadores com menores de 12 anos a cargo, grávidas, puérperas e lactantes, o trabalhador menor, o trabalhador com capacidade de trabalho reduzida, com deficiência ou doença crónica.

Após a aprovação na especialidade em Conselho de Ministros, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, indicou no entanto que o diploma final teria várias clarificações em resposta às dúvidas e críticas das confederações patronais e sindicais. De um lado, os sindicatos mostraram-se contra a desregulação de horários dos trabalhadores. Do lado das empresas, houve preocupação com um eventual aumento de custos das medidas.

No projeto enviado aos parceiros, acautelava-se o pagamento a 125% de horários noturnos e instava-se à promoção de turnos. Mas o governo prometeu que as mudanças acabariam, no final, por ser apenas “cirúrgicas”. “Não se trata de nenhuma alteração de turnos nem de nenhuma dessas dimensões que afetariam mais a vida dos trabalhadores”, assegurou a ministra da Presidência.