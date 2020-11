Proposta do PS quer pôr salário isento de IRS nos 665 euros

O primeiro ministro , António Costa, intervem durante o inicio da discussão na generalidade do Orçamento de Estado para 2021, que decorreu na Assembleia da República, Lisboa, 27 de outubro de 2020. ANTÓNIO COTRIM/LUSA © LUSA

O Partido Socialista quer que os salários brutos até aos 665 euros possam ficar isentos de IRS em 2021, com uma atualização do mínimo de existência em 100 euros num ano em que o valor não seria revisto devido à esperada ausência de inflação e de crescimento económico no termo de 2020.

A proposta de alteração à proposta do Orçamento do Estado para 2021 foi apresentada esta sexta-feira, com o PS a sujeitar à votação dos deputados a subida do mínimo de existência dos atuais 9215 euros para 9315 euros, somando 100 euros ao valor de rendimento anual isento de IRS. O objetivo é "proteger o rendimento das famílias", refere o texto da proposta.

A proposta de atualização é excecional para o ano de 2021, retomando-se no ano seguinte a aplicação da fórmula de cálculo habitual do mínimo de existência. O limite de rendimentos isento de imposto corresponde a 1,5 indexantes de apoios sociais (658,2 euros) vezes 14 meses.

O mínimo de existência depende, assim, da atualização do indexante de apoios sociais. Por seu turno, este depende da evolução da inflação e do crescimento económico no ano anterior, que em 2020 não existirão.

A subida em 100 euros proposta pelo PS coloca assim os salários até 665,36 euros livres de IRS, acomodando a subida de salário mínimo prevista para 2021. O governo, recorde-se, pretende que esta esteja na média do ritmo de subidas da última legislatura, equivalendo a 23,75 euros, mas até aqui não foi formalizada uma proposta na Comissão Permanente de Concertação Social. A confirmar-se o valor, o salário mínimo ficará perto dos 660 euros.

Por outro lado, a atualização do salário mínimo terá também efeito nos salários mais baixos da função pública, com o valor de 645,07 euros, atualmente. Nas negociações com os sindicatos da função pública, tal como na proposta de Orçamento, o governo afirmou que o objetivo para o próximo ano no que toca a atualizações salariais da função pública é apenas o de ajustar o valor deste nível remuneratório à subida do salário mínimo. Ficaria, assim, também enquadrado na isenção proposta pelo PS.

Mas há quem defenda uma atualização mais generosa do mínimo de existência. A Iniciativa Liberal propõe que o mínimo de existência passe a corresponder a 1,6 indexantes de apoios sociais por 14 vezes, passando aos 9829 euros. Com esta proposta, ficariam isentos os salários até 702 euros.

"Face à situação em que vivemos, com o agravamento da situação económica e social, é preciso aumentar o rendimento disponível real das famílias, sobretudo das famílias mais pobres. A Iniciativa Liberal pretende aumentar este mínimo de existência para que mais famílias com rendimentos baixos fiquem isentas de IRS", defende a iniciativa do deputado João Cotrim de Figueiredo.