Proposta do PSD para isenção de taxa turística para lisboetas chumbada

A Assembleia Municipal de Lisboa rejeitou esta terça-feira a proposta apresentada pelos deputados do PSD, que visa isentar os lisboetas do pagamento da taxa turística. PS, Bloco de Esquerda e sete deputados independentes votaram contra; os restantes partidos abstiveram-se.

Para “efeitos da fundamentação das isenções previstas”, os sociais-democratas pretendem que seja apresentada a “certidão do domicílio fiscal emitida pela Autoridade Tributária Aduaneira”, lê-se na proposta do PSD, a que o Dinheiro Vivo teve acesso.

Segundo informação no Portal das Finanças, por regra, “o Certificado de Residência Fiscal não tem prazo de validade. No entanto, apenas é válido para o período fiscal nele identificado, independentemente da data da sua emissão. Exceção a esta regra é o Certificado de Residência Fiscal para efeitos de aplicação da Directiva 2003/48/CE [relativa à tributação dos rendimentos da poupança sob a forma de juros], que tem a validade de um ano após a data da respectiva emissão”.

Na moção, que foi hoje apresentada pelo deputado do PSD, Rodrigo Mello Gonçalves, argumentam que “os residentes em Lisboa, por razões diversas, pernoitam em empreendimentos turísticos ou estabelecimentos de alojamento local na cidade de Lisboa, não representam qualquer acréscimo de carga turística pelo simples facto de já residirem na cidade”.

Na proposta, referem ainda que outras capitais europeias, como Paris e Roma, já conferem esta isenção aos seus moradores “com os mesmos fundamentos que os invocados pelo município de Lisboa”.

Por fim, dizem que “os residentes em Lisboa, pelos impostos e taxas a que estão sujeitos, já dão o seu contributo financeiro para as diversas políticas públicas levadas a cabo pela CML [Câmara Municipal de Lisboa], entre as quais, as que são referidas na fundamentação para a implementação da taxa turística”. Mello Gonçalves desenvolve e aponta para uma eventual “dupla tributação”.

A Câmara Municipal de Lisboa deverá aumentar a taxa municipal turística em 2019, de um para dois euros, adiantou à agência Lusa o vereador do Bloco de Esquerda, Manuel Grilo, em outubro. Esta receita será canalizada para reforçar a limpeza urbana e os transportes nas zonas com maior pressão da atividade turística.