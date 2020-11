Proposta do PSD para redução de portagens nas SCUT pode custar 82 milhões de receita em 2021

Portagens © Global Imagens

A quebra de receita com a redução de portagens nas antigas SCUT proposta pelo PSD pode chegar a 82,1 milhões de euros em 2021 e a quase 150 milhões de euros em 2022.

"De acordo com os cenários simulados pela UTAO, a perda direta de receita (portagens e IVA) no segundo semestre de 2021 poderá situar-se entre 64,4 milhões de euros e 82,1 milhões de euros, enquanto em 2022 esta perda poderá ascender a um valor entre 116,9 milhões de euros e 148,9 milhões de euros", refere o relatório dos técnicos do parlamento a que o Dinheiro Vivo teve acesso.

A bancada social-democrata propõe "a redução da taxa de portagem, em 50% para todos os veículos de combustão e em 75% para os veículos elétricos e não poluentes, em todos os lanços e sublanços das autoestradas A22, A23, A24 e A25, que integram, respetivamente, o objeto das concessões do Algarve, da EP - Estradas de Portugal, S. A., e da Beira Interior, do Interior Norte e da Beira Litoral/Beira Alta, a partir de 1 de julho de 2021, sendo que o Governo deverá encontrar contrapartidas financeiras no Orçamento de Estado", lê-se na iniciativa.

Segundo os técnicos do parlamento, "num cenário de estagnação da procura face a 2020, a receita de portagens deverá reduzir-se para 52,1 milhões de euros no segundo semestre de 2021 e 94,6 milhões de euros em 2022, acompanhada por uma diminuição da receita de IVA para 12,0 milhões de euros e 8 milhões de euros, respetivamente".

Já num cenário mais favorável, "com uma recuperação moderada dos níveis de tráfego para os níveis registados em 2019", a unidade que dá apoio aos deputados da Comissão de Orçamento e Finanças prevê que as receitas das portagens serão maiores, mas manter-se-ão muito abaixo do cenário sem redução das taxas de portagem".

Assim, as receitas podem ascender a "66,4 ME no primeiro semestre de 2021 e a 120,5 milhões de euros em 2022", sendo que "a estes valores acresce IVA no montante de 15,3 milhões de euros e 27,7 milhões de euros, respetivamente".

"Os intervalos de perdas para o saldo das Administrações Públicas acima referidos devem ser interpretados com cuidado, tendo em conta as hipóteses simplificadoras que tiveram de ser feitas", avisam os técnicos do parlamento.

Já depois de conhecido o relatório da UTAO, o secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, referiu que "esta é uma mediada que é totalmente contrária àquela que deve ser a nossa prioridade neste momento".