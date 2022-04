Proposta é "mais desajustada" e "aprofundará estrangulamentos" diz o PCP

Paula Santos, líder da bancada do PCP comentou o Orçamento do Estado © PCP

Dinheiro Vivo/Lusa 13 Abril, 2022 • 20:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O PCP considerou que a proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) apresentada esta quarta-feira é "mais desajustada" do que aquela que o Governo apresentou há cinco meses e "aprofundará estrangulamentos" à vida dos portugueses.

"A proposta de orçamento é, no fundamental, a proposta que foi rejeitada em outubro de 2021 e continua a recusar o conjunto de soluções pelas quais o PCP se bateu. Uma proposta que já era desajustada há cinco meses e mais desajustada é hoje, tendo em conta a degradação da situação nacional e internacional", sustentou a líder parlamentar comunista, Paula Santos, em conferência de imprensa, no parlamento.

O PCP foi o último partido com representação na Assembleia da República a reagir à proposta de OE2022 que foi hoje apresentada pelo ministro das Finanças, Fernando Medina.

Paula Santos considerou que o documento persiste "num caminho que aprofundará estrangulamentos, injustiças e desigualdades".

Sobre o aumento extraordinário nas pensões, a líder da bancada do PCP disse que "de extraordinário só lhe sobra o nome", uma vez que os dez euros "admitidos já foram consumidos pelo aumento dos preços" provocado pela inflação.

A também membro do Comité Central comunista referiu que "o objetivo de atingir um défice de 1,9%" evidencia, "mais uma vez", uma "obsessão pelo défice", que faz com que a proposta de Orçamento do Estado seja "prisioneira da submissão às imposições" da União Europeia.

Paula Santos acusou o Governo de desdobrar-se "em ações de propaganda" face à "perceção generalizada de que este orçamento, bem como o próprio Programa do Governo, não respondem aos problemas do país".