Proprietários aplaudem criação de ministério da Habitação mas com "expetativas baixas" na equipa

O presidente da Associação Nacional de Proprietários (ANP), António Frias Marques, vê vantagens na criação de um ministério próprio para a Habitação, tendo em conta a "tarefa ciclópica" e os vários problemas desta área.

"Considero positivo que seja criado um ministério da Habitação, [já] que a tarefa é de tal maneira ciclópica que não é demais haver um ministério próprio", disse à Lusa António Frias Marques reagindo ao facto de o primeiro-ministro ter decidido dividir em dois ministérios as pastas (das Infraestruturas e da Habitação) até aqui tuteladas por Pedro Nuno Santos.

O presidente da ANP aguarda com expectativa os resultados desta mudança na orgânica do Governo, mas salienta que, tendo em conta "que a equipa é a mesma, as expectativas são baixas", numa alusão ao facto de a até aqui secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves, ser o nome escolhido para liderar o novo ministério.

"A habitação é um problema de tal maneira premente que não é com edifícios de papel que se resolve", disse o responsável, referindo-se aos vários programas ou políticas lançadas nos últimos anos, manifestando esperança de que possa agora verificar-se uma "mudança de paradigma".

O primeiro-ministro, António Costa, propôs hoje os atuais secretários de Estados João Galamba e Marina Gonçalves, respetivamente para as funções de ministro das Infraestruturas e de ministra da Habitação.

Com esta opção, o líder do executivo separa as pastas das Infraestruturas e da Habitação, áreas que até agora foram acumuladas pelo ministro cessante Pedro Nuno Santos.

Neste XXIII Governo Constitucional, João Galamba tem desempenhado as funções de secretário de Estado do Ambiente e da Energia, enquanto Marina Gonçalves tem exercido o cargo de secretária de Estado da Habitação.

Tanto João Galamba, como Marina Gonçalves, são destacados socialistas considerados próximos de Pedro Nuno Santos.

Marina Gonçalves, natural de Caminha e licenciada em Direito, foi assessora de Pedro Nuno Santos quando este desempenhou as funções de secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e foi vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS na anterior legislatura.