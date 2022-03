Proteção de dados em foco num ciclo de webinars gratuitos

Proteção de dados são o tema principal dos webinars

Dinheiro Vivo 18 Março, 2022 • 16:18

A segunda edição dos DPO PRO Privacy Labs vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 24, e no dia 8 de abril. Este ciclo de webinars gratuitos, cujo intuito é o de informar os cidadãos sobre matérias relacionadas com a Privacidade e Proteção de Dados, é uma iniciativa da DPO Consulting, uma consultora portuguesa especializada em privacidade, proteção de dados e segurança da informação, e da Associação Empresarial de Portugal (AEP).

Nestas sessões, que acontecem entra as 12 e as 13 horas, pretende dar-se foco à proteção dos dados pessoais dos denunciantes, no âmbito da obrigatoriedade de implementação dos canais de denúncia (whistleblowing).

Os webinars pretendem ainda fomentar uma reflexão e análise sobre a evolução da figura do Compliance Officer, e ter, ainda, em conta a segurança da informação.

Segundo os organizadores, cada laboratório contará com dois a quatro convidados, que farão "uma introdução de 10 a 15 minutos cada, seguido de perguntas da moderadora e abertura para questões do público". A moderação está a cargo da CEO da DPO Consulting, Elsa Veloso.

Para os interessados em obter uma certificação de competências sobre estas matérias, no dia 19 de abril realiza-se o curso "Compliance - Canais de Denúncia e Proteção do Denunciante", com a duração de 12 horas.