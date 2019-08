Protestos não travam corrida ao lítio. Concurso ainda avança este ano

Estava previsto para maio. Foi adiado para junho. Mas é na véspera de entrar setembro que há luz ao fundo da mina. O concurso para a prospeção de lítio em Portugal “será lançado garantidamente em 2019”. A certeza é avançada ao Dinheiro Vivo pelo Ministério do Ambiente.

Com eleições legislativas a 06 de outubro, resta pouco mais de um mês ao Governo para fechar o complexo caderno que vai definir o mapa da prospeção do mineral mais apetecido pela indústria mundial de baterias.

Um trabalho que, adianta fonte oficial do ministério tutelado por João Pedro Matos Fernandes, está quase terminado. “Após pronúncia dos municípios relevantes, o Ministério do Ambiente e da Transição Energética (MATE) encontra-se em fase final de preparação das peças do concurso, nomeadamente no que respeita à afinação do limite das áreas a submeter a concurso”.

Paralelamente, “o MATE está a finalizar a regulamentação da lei de bases de 2015, consagrando os princípios de Green Mining (eficiência energética, hídrica e dos materiais). Estes princípios constarão das peças finais”. O concurso avançará assim que estas etapas estejam concluídas.

O lançamento do há muito anunciado concurso internacional para a prospeção de lítio surge numa altura em que o volume dos protestos contra a mineração soa mais alto do que nunca. Na semana passada, 400 pessoas subiram à Serra da Estrela para dizer ‘não’ às minas. Em zonas marcadas no mapa como possíveis locais de prospeção, como Montalegre, Boticas ou Serra D’Arga, a contestação dura há meses.

Esta semana a associação ambientalista Quercus veio alertar para o possível “impacto muito significativo” das futuras explorações “em termos da qualidade de vida” da população.

Pedro Santos, dirigente da Quercus, esclarece ao DV que a associação “não é contra o lítio, nem tal faria sentido”, mas está preocupada com “a super massificação dos pedidos de prospeção e pesquisa”. Zonas como Covas do Barroso, em Trás-os-Montes, onde a prospeção já decorre pela mão da Savannah Resources, ou a serra da Argemela, entre o Fundão e a Covilhã, estão no centro dos receios dos ambientalistas.

“O lítio é uma peça da transição energética, mas não é a única. Nestas zonas em particular a mineração teria impactos severos na qualidade da água ou na preservação das espécies. Não nos parece que nestes dois casos estejam a ser defendidos os padrões ambientais”, argumenta Pedro Santos.

Há razão para ter medo?

Na Mina do Barroso, os trabalhos de prospeção estão parados. A australiana Savannah Resources chegou ao terreno em 2017, mais de 10 anos depois de ter assinado um contrato de concessão mineira válido por 30 anos.

Em resposta ao DV, fonte da Savannah refere que “após uma série de sondagens realizadas no terreno, a perfuração cessou, por enquanto, e a reabilitação progressiva continua”. A empresa está entretanto a acabar o Plano de Lavra, o Estudo de Impacte Ambiental e um Estudo de Viabilidade Definitivo. Ainda em 2019, adiantam, “as conclusões serão entregues para análise e avaliação”.

O objetivo dos australianos é “obter o licenciamento de uma unidade industrial para a concentração do mineral de lítio”. O projeto prevê criar 300 postos de trabalho diretos e 600 indiretos “nesta parte remota de Portugal”.

A empresa garante que não tem sido alheia aos receios da população. “Realizámos três reuniões de consulta e informação à comunidade em Covas do Barroso, a mais recente em agosto, quando se fez uma atualização do projeto, perante uma audiência de 200 pessoas. A sessão foi muito bem recebida e permitiu que a empresa obtivesse um excelente feedback da comunidade que está a ser incorporado no nosso planeamento”.

A Savannah também não nega que uma fábrica terá impacto na paisagem de Boticas. Para o amenizar, está projetada “uma estrada para a passagem do tráfego da mina, que passa completamente fora das comunidades locais”, estando ainda previstas “barreiras visuais compostas por vegetação entre a mina e as populações”, além de que a unidade de processamento “estará localizada atrás de uma colina, ficando, em grande parte, fora de vista”.

A empresa responde às críticas comprometendo-se com uma “gestão ambiental adequada de forma a garantir o maior equilíbrio possível entre a área mineira e o meio biofísico, cultural e social em que se insere”.

A menos de 30 quilómetros do terreno da Savannah, em Montalegre, decorrem os trabalhos dos portugueses da Lusorecursos. Em maio, assinaram com o Estado um contrato para a exploração de lítio na região. O projeto prevê a construção de um complexo industrial, um investimento que ronda os 500 milhões de euros e a criação de 500 postos de trabalho. Até ao final de 2019 estará pronto o Estudo de Impacte Ambiental.

Ricardo Pinheiro, CEO da Lusorecursos, mantém “expetativas muito positivas” sobre a viabilidade do projeto. Duvida que a onda de contestação que invadiu o país faça mossa nos avanços da indústria. “Ultimamente apareceram pessoas novas a contestar, cujas motivações não se percebem bem. Mas é um ruído provocado por algumas centenas de pessoas que não querem perceber o impacto que os projetos em curso poderão ter na economia das regiões”.

O líder da Lusorecursos critica os mitos que se criaram em torno do “país esburacado” pela prospeção de lítio, algo que garante não existir. “Uma coisa são áreas de prospeção, outra são áreas de exploração. Uma área de prospeção é uma área de estudo onde o máximo que se pode fazer são sondagens. É como fazer um furo de água. Ninguém vai esburacar nada. Quem for hoje ao local não verá vestígios das sondagens que fizemos”, assegura.

Para Ricardo Pinheiro, a exploração do minério que faz andar os carros elétricos é um “comboio que o país não pode deixar passar”, sob pena de perder riqueza.

Braga fecha a porta

O comboio até pode passar, mas sem paragem na estação de Braga. Foi essa a vontade manifestada pelo município à Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) em abril, e que ainda aguarda resposta.

Altino Bessa, vereador do Ambiente da Câmara de Braga diz ao DV não estar descansado com o silêncio da DGEG e exige uma resposta antes das legislativas. Apesar de não estar incluído nas nove zonas identificadas com ocorrência de mineralização, o município está inserido numa das 22 zonas que receberam um pedido de prospeção por parte da empresa Fortescue.

“Estamos a falar de uma área onde, só no município de Braga, vivem 60 mil pessoas. Vem praticamente à zona histórica da cidade e afeta 12 freguesias. O que pretendemos para o futuro do município não se coaduna com a prospeção e exploração de metais”, argumenta Altino Bessa.

“Se o ministro defende que o lítio deve ser explorado em Portugal, deve dizer se vai respeitar ou não as decisões dos municípios. Temos de saber se fomos questionados para cumprir o protocolo ou se a nossa decisão vai ser efetivamente respeitada”. Caso não seja, o vereador admite adotar “todas as medidas legais ao alcance” para travar a corrida ao “petróleo branco”.

Altino Bessa desafia o Governo a lançar o concurso até às legislativas, “porque isto tem levantado celeuma a nível nacional e o concurso iria denunciar os locais onde foi aceite a prospeção”, com possível impacto nas urnas.

Na corrida ao lítio, Portugal ambiciona a pole position, mas ainda espera pelo tiro de partida.