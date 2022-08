Proveitos do alojamento turístico disparam 17% face a 2019 à boleia do aumento dos preços

© Amin Chaar / Global Imagens

Mais proveitos com menos hóspedes. Esta tem sido a tendência do turismo nacional nos últimos meses que tem batido recordes de receitas, apesar de o número de turistas ainda estar abaixo do registado em 2019, aquele que foi considerado o melhor ano de sempre para o turismo nacional.

No passado mês de junho os preços por noite nos estabelecimentos de alojamento turístico dispararam 14,6% face ao mesmo mês de 2019, tendo o rendimento por quarto ocupado (ADR) atingido os 111,8 euros, revela esta terça-feira, 16, o Instituto Nacional de Estatística (INE). As tarifas mais altas já se fizeram refletir nos proveitos de aposento que atingiram 416,4 milhões de euros, 17,4% acima de 2019 e uma subida de 165,4% relativamente a junho de 2021.

Contas feitas, os proveitos totais, que somam ao alojamento aos outros gastos inerentes à estadia dos turistas como restauração, lavandaria entre outros serviços, foram também superiores ao pré-pandemia, em 17%. totalizando 545,4 milhões de euros (+157% face a 2021).

O gabinete estatístico adianta que o Algarve concentrou a maior fatia dos proveitos totais, 31,5%, e 30,8% dos relativos a aposento em junho, seguindo-se Lisboa (29,7% e 31,2%, respetivamente) e o Norte (14,7% e 14,9%, pela mesma ordem).

Numa análise por segmentos de alojamento, verifica-se que o turismo rural e da habitação registou as maiores subidas nos proveitos totais e de aposento (62,4% e 56,2%, respetivamente), seguindo-se o Alojamento Local com subidas de 3,9% e 4,5%, respetivamente, e os estabelecimentos hoteleiros com aumentos de 3,3% e 5,5%, respetivamente.

Apesar de os valores dos proveitos estarem acima de 2019, o número de hóspedes em junho ficou ainda aquém do registado no pré-pandemia. Ou seja, o sucesso das receitas turísticas tem seguido à boleio do aumento dos preços.

Olhando para a atividade turística no sexto mês do ano, registaram-se 2,7 milhões de hóspedes que corresponderam a 7,2 milhões de dormidas, uma recuperação de 97,3% e 110,2% face a 2021 mas, ainda assim, 2,6% e 0,4% abaixo do pré-pandemia.

Foram os estrangeiros que assumiram um maior peso no turismo do país, com 4,8 milhões de dormidas. Apesar da recuperação de 241,8% face a 2021, este valor ficou ainda 3,5% abaixo de 2019. Por outro lado, o mercado interno continua a ganhar força, com uma subida, em junho, de 7%, para 2,3 milhões de dormidas.

Olhando para o acumulado do primeiro semestre, as dormidas ficaram ainda 7% abaixo do mesmo período de 2019, empurradas pelo recuo dos estrangeiros (-11,9%). Já as dormidas dos residentes subiram 5,2% entre janeiro e junho. No primeiro semestre de 2022 registou-se um aumento de 252,4% das dormidas totais, +84,1% nos residentes e +529,5% nos não residentes.

Madeira, o Norte, os Açores, e Lisboa acima de 2019

Olhando para o mapa nacional, o INE confirma que em junho, a Madeira (+16,8%), o Norte (+6,2%), os Açores (+6,1%) e Lisboa (+0,1%) registaram um número de dormidas superior ao pré-pandemia.

Comparando com 2021, foram também verificados aumentos das dormidas em todas as regiões com o Algarve a concentrar 31,2% das dormidas, seguindo-se Lisboa (24,5%), o Norte (15,5%) e a Madeira (11,7%).