Próxima semana traz 500 empregos na área do turismo

O Pine Cliffs Resort, no Algarve, e a Douro Azul, no Porto, vão ter na próxima semana um total de 500 vagas de emprego disponíveis para as suas unidades. Ambas as empresas vão realizar ações de recrutamento, nos seus open days, que vão acontecer no dia 16, no caso do Pine Cliffs Resort, e a 19 e 20 de janeiro, na Douro Azul.

A unidade hoteleira algarvia, situada na Praia da Falésia, terá 400 vagas para diferentes cargos, desde chefes de sala a cozinheiros. O evento arrancará às 10 da manhã e os candidatos apenas terão de aparecer, munidos dos seus currículos. Para além das posições disponíveis, no open day serão também apresentados 90 estágios nacionais e internacionais, no grupo hoteleiro Marriot.

“Esta é uma oportunidade única para o lançamento de carreira ou para quem pretende abraçar novos desafios e apostar no seu crescimento profissional”, indica, citada pelo Jornal de Negócios, Veridiana Fernandes, diretora de Recursos Humanos do Pine Cliffs Resort.

Em relação à Douro Azul, serão 100 os lugares disponíveis, num evento que “tem o objetivo de dar a conhecer a realidade do dia-a-dia de trabalho a bordo a todos, de uma forma prática e direta, com visita aos locais de trabalho e conversando com os nossos profissionais”, explica Sara Azevedo, diretora de Recursos Humanos da empresa.

Os candidatos interessados em participar no open day da Douro Azul terão que se inscrever até dia 14 de janeiro num site criado para o efeito.