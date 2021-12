PRR: Apoios de 715 ME para descarbonização da indústria apresentados na 6.ª feira

Pedro Siza Vieira, ministro da Economia e da Transição Digital © Foto: Manuel de Almeida/Lusa

Dinheiro Vivo/Lusa 07 Dezembro, 2021 • 13:09

Os apoios para projetos de investimento com vista à Descarbonização da Indústria, que contam com uma dotação de 715 milhões de euros no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), são apresentados na sexta-feira em Ílhavo, anunciou esta terça-feira o Governo.

"Estes investimentos contam com uma dotação de 715 milhões de euros e destinam-se a promover e apoiar financeiramente a iniciativa da indústria nacional para uma atuação pluridimensional no plano ambiental", refere o Ministério da Economia e da Transição Digital em comunicado.

Segundo adianta, os apoios dirigem-se ao desenvolvimento de projetos em quatro vertentes: processos e tecnologias de baixo carbono na indústria; adoção de medidas de eficiência energética na indústria; incorporação de energia de fonte renovável e armazenamento de energia; e apoio à capacitação das empresas e a elaboração de instrumentos de informação.

Sob o mote "Descarbonização | Propostas para a Economia Verde", a sessão de sexta-feira vai incluir a apresentação de novos avisos e a participação de representantes de associações empresariais dos setores que enfrentam desafios ligados à neutralidade carbónica.

O encontro vai decorrer na Sala Multiusos do Museu da Vista Alegre, em Ílhavo, com transmissão 'online', e contará com as intervenções do ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, e do secretário de Estado Adjunto e da Economia, João Neves.

O PRR é financiado pelos fundos europeus do principal instrumento extraordinário de resposta da União Europeia à pandemia, o Next Generation EU.