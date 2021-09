PRR: Apoios vão exigir "visão clara" dos objetivos dos investimentos - EY

João Leão, ministro das Finanças © RODRIGO ANTUNES/LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 03 Setembro, 2021 • 07:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os apoios às empresas, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), vão exigir uma "visão clara dos objetivos de cada investimento" e o principal desafio vai ser executar rapidamente este plano, defendeu a consultora EY.

"Os apoios a empresas vão exigir uma visão clara dos objetivos de cada investimento, uma vez que estes terão de se alinhar com três prioridades: a capacitação digital, seja de pessoas ou de relacionamento com clientes (ex: "e-commerce"); a transição climática, orientada às energias renováveis para produção e uso próprio; a redução da pegada carbónica", lê-se na parte II da segunda edição do estudo "Conhecer os desafios ajuda a encontrar o caminho?", lançado pela EY.

Neste texto, assinado pelo especialista Miguel Amado, é referido que o principal desafio vai ser executar rapidamente o plano, potenciando a recuperação económica, lembrando que Portugal não tem "um registo histórico muito positivo" no que se refere à execução de fundos europeus, uma vez que tende concretizar-se no final dos períodos de programação.

Assim, terá que haver uma "solidariedade coletiva" para que os projetos públicos e privados tenham resultados nos momentos acordados.

No entanto, as regras de contratação púbica e a capacidade de as organizações acompanharem uma acelerada transformação podem constituir-se como desafios que obrigam a um planeamento e execução "imediatos e bem estruturados".

Segundo a consultora, o PRR privilegia, no que concerne ao setor privado, a agregação de valor e o desenvolvimento de setores e cadeias de valor, o que será uma "oportunidade única para o tecido empresarial criar condições que permitam ao mercado como um todo crescer".

No caso das entidades públicas, o principal objetivo é a melhoria dos serviços ao cidadão, sendo que a Justiça, Finanças, Saúde, Segurança Social, bem como a modernização dos serviços "não podem ser implementados de forma desagregada".

Nesse sentido, o papel da estrutura de missão Portugal Digital "será essencial" para coordenar a Saúde com a Segurança Social, para o bem-estar e segurança dos cidadãos, a Justiça com as Finanças, para dinamizar o tecido empresarial, e todos em conjunto criarem uma Administração Pública preparada para o futuro", defendeu.

O PRR tem um período de execução até 2026 e prevê um conjunto de reformas e investimentos para alavancar o crescimento económico.

A EY, empresa de auditoria, assessoria fiscal, de transações e de gestão, está presente em mais de 150 países.