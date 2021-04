PRR. Governo admite pedir mais 2,3 mil milhões em empréstimos a Bruxelas

O ministro do Planeamento, Nelson de Souza, fala aos jornalistas no final da reunião do Conselho de Ministros, no Palácio da Ajuda, em Lisboa,18 de março de 2021. MÁRIO CRUZ/LUSA © LUSA

O governo vai, no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), assumir o compromisso de, em função da procura das empresas, aumentar para até cinco mil milhões de euros o valor de empréstimos pedidos junto do Mecanismo Europeu de Recuperação e Resiliência, para capitalizar negócios e investir em inovação.

"Desde que se verifique uma procura quer na área da capitalização ou na área das agendas mobilizadoras de inovação, fica o compromisso inscrito no PRR de se solicitar a utilização de uma verba adicional de 2,3 mil milhões de euros destinados a reforçar a medida de capitalização e da inovação", anunciou esta quinta-feira o ministro do Planeamento, Nelson de Souza, no Convento de São Francisco, em Coimbra, na apresentação do documento que em breve será remetido a Bruxelas, após algumas alterações.

Entre as alterações da versão do PRR pós-consulta pública está já o aumento dos fundos para capitalizar empresas e financiar consórcios inovadores em 300 milhões de euros, para um total de 1364 milhões de euros, mas sem impacto para já no montante total de crédito que o governo pretende usar da chamada bazuca europeia. Por enquanto, Portugal pretende usar 2,7 mil milhões de euros a crédito, valor que poderá subir então para cinco mil milhões na condição de haver a procura referida pelo ministro Nelson de Souza.

Em outubro do ano passado, aquando da apresentação do esboço do Plano nacional de Recuperação e Resiliência, o governo previa recorrer a até 4,3 mil milhões de euros do crédito disponibilizado ao país pelo mecanismo europeu, que ascende a 15,7 mil milhões de euros, mas tudo dependendo da forma como os montantes pesassem na dívida, na ótica das regras orçamentais europeias.

Agora, o governo afeta 1364 milhões para as chamadas "alianças mobilizadoras", financiamento para "projetos muito seletivos", apostados na inovação a realizar por consórcios de empresas, universidades, autarquias e comissões coordenadoras de desenvolvimento regional, segundo apontou o primeiro-ministro, António Costa, na apresentação.

Outros 1500 milhões de euros deverão servir para capitalizar empresas por via do Banco Português de Fomento.

No conjunto, é um valor de 2 864 milhões de euros que poderá beneficiar de mais 2,3 mil milhões de euros com recurso maior a crédito, conforme apontou o ministro do Planeamento, numa resposta parcial às críticas pela não utilização de todas as verbas disponibilizadas por Bruxelas a baixos juros até 2026.

