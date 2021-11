PRR: Câmara do Porto sinalizou investimentos de 406 milhões de euros

Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto. © Igor Martins / Global Imagens

"O município do Porto sinalizou já junto da Área Metropolitana do Porto (AMP), no âmbito do seu plano estratégico 2030, um conjunto de investimentos que perfazem 406 milhões de euros, dedicados e referentes a projetos exclusivamente do município", afirmou Pedro Baganha.

O vereador do Urbanismo, que participava num debate dedicado às prioridades do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para o investimento em habitação, salientou que o conjunto de investimentos sinalizado pelo município tem por base o PRR, mas também o programa Portugal 2030.

Este conjunto de ações segue os três eixos estratégicos dos dois programas, nomeadamente "a transição climática, digital e resiliência, entendida nas suas diversas componentes como a económica, social e territorial", disse o vereador.

Questionado sobre qual seria o impacto dos investimentos preconizados no PRR na cidade, Pedro Baganha referiu que o mesmo será feito a "vários níveis", dando como exemplo, os projetos que estão a ser levados a cabo pelo metropolitano ao nível da agenda da descarbonização.

"É inevitável que a reboque de uma agenda de descarbonização e de infraestruturação que grandes investimentos como a expansão da Metro do Porto vão alterar significativamente a cidade e a forma como habitamos a cidade", salientou, dando também como exemplo o projeto do metrobus que está a ser planeado para a zona ocidental da cidade.

"Há um conjunto de investimentos já no terreno que é fundamental para as futuras décadas da cidade do Porto", observou.

Quanto à habitação -- tema em destaque no evento -- o vereador referiu que o Porto é "percentualmente o maior proprietário" de habitação pública do país, ao ser responsável por cerca de 13 mil fogos.

"Este parque obriga a um permanente esforço de reabilitação e de qualificação, que temos vindo a fazer. Nos últimos oito anos, apenas alocando fundos do município, foram 150 milhões de euros e o município continuará a fazê-lo", salientou, observando, no entanto, que nestes últimos anos, o município esteve "sozinho no terreno".

Também presente na sessão, o vereador da Economia da Câmara do Porto, Ricardo Valente, afirmou que a autarquia conta ter o "apoio" do PRR ao nível do programa 1º Direito - com o qual já assumiu o ano passado um conjunto de investimentos, que perfazem 56 milhões de euros - e ao nível do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU).

Ricardo Valente defendeu, contudo, que em matéria de habitação acessível, a solução "não pode estar ancorada num único eixo" e que o modelo seguido tem de ter capacidade de juntar investimento privado e investimento público para "aumentar a oferta de habitação".