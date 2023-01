PRR. Governo troca empréstimos por subvenções para baixar dívida pública em 2023

O ministro das Finanças, Fernando Medina (D), ladeado pelo ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva (E), intervém na conferência de imprensa de apresentação pública do balanço da atividade das áreas da Economia, Finanças Públicas e Emprego, no Ministério da Economia e do Mar, em Lisboa, 30 de dezembro de 2022. ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA © LUSA

O financiamento do Estado previsto para 2023 vai ter menos dívida porque, entre outros fatores, o Ministério das Finanças, de Fernando Medina, fez recentemente um acerto ao programa de financiamento, onde reduz o recurso a dívida (designadamente, a empréstimos que estavam previstos no âmbito do PRR - Plano de Recuperação e Resiliência).

Com esta calibragem, patente no novo Programa de Financiamento da República Portuguesa para 2023, aprovado pelo ministro Fernando Medina, a 3 de janeiro de 2023, o Estado português baixa a meta da dívida (na parte que procede da União Europeia, o PRR) em mais de 500 milhões de euros. Em cima disto, há também uma redução muito substancial do valor a ir buscar aos mercados ao longo deste ano (através de OT - Obrigações do Tesouro).

Fonte oficial do Ministério das Finanças confirmou ao Dinheiro Vivo (DV) que "atualmente, prevê-se que sejam recebidos menos fundos da componente de empréstimos do PRR".

Mas, para compensar aquela redução de verbas do PRR (de 835 milhões de euros, o valor previsto no Orçamento do Estado, para 300 milhões de euros, agora), "serão recebidos mais fundos da componente de subvenções". Mais verbas a fundo perdido, basicamente.

Ou seja, o Tesouro (a agência que gere a dívida pública, IGCP) não inclui os referidos 500 milhões de euros de dívida "já que não são empréstimos a reembolsar", acrescentam as Finanças.

Além disso, há uma forte redução na exposição aos mercados, isto numa altura em que as taxas de juro estão e devem continuar a subir, a reboque do aumento de taxas e da descontinuação dos programas de compras de obrigações por parte do Banco Central Europeu (BCE).

A mesma fonte da tutela de Medina explica que "a redução do montante de OT (de 23,4 mil milhões de euros para 19,8 mil milhões de euros) tem como razão principal a redução do montante total de reembolsos que ocorrerá em 2023 e em 2024 e, ainda, pequenos ajustamentos noutras fontes de financiamento".

A concretização desta estratégia por parte do IGCP permite uma diminuição da exposição ao mercado de nova dívida de médio e longo prazo na ordem dos 3,6 mil milhões de euros no corrente ano.

As Finanças acrescentam que "a redução das necessidades de financiamento em 2023 e 2024 justifica-se, fundamentalmente, pela operação de recompra de OT de novembro de 2022, de 250 milhões de euros, que venciam este ano, e de 1,15 mil milhões de euros, que venciam em 2024".

Almofada de segurança aumenta mais de 30% em 2023

"Na sequência desta operação de recompra, e de outros pequenos ajustamentos, estima-se agora que o saldo disponível, à ordem, no IGCP, a 31 de dezembro de 2023, seja de cerca de 8 mil milhões".

Isto é, a almofada de segurança (depósitos e outras formas de alta liquidez) surge reforçada neste ano que se adivinha muito mais exigente em termos de taxas de juro e condições económicas num quadro de prolongamento e/ou agravamento da crise inflacionista.

A almofada do Tesouro, uma rubrica que tem como função fazer face a eventos inesperados nos mercados, terminou o ano de 2022 com um saldo de 5,9 mil milhões de euros e espera-se que aumente para 8 mil milhões de euros no final deste ano. É um reforço expressivo, superior a 30%.

As Finanças observam que "aquele saldo mantém o mesmo nível de segurança do saldo que estava disponível, à ordem, no IGCP, a 31 de dezembro de 2022, cobrindo, na mesma proporção, as necessidades de financiamento do ano seguinte" e frisam que "esta alteração não está relacionada com os fundos do PRR".

A conta do Tesouro que decorria do OE2023 revelado em meados de outubro até tinha uma meta mais ambiciosa para o volume de verbas de segurança nos cofres públicos. Havia cerca de 9 mil milhões de euros com esse propósito.

Mas, recorde-se, que a estratégia continua a ser de redução da dívida, pelo que a redução de dinheiro guardado em depósitos também contribui para esse objetivo: são menos mil milhões de euros em dívida (dinheiro que estava em stock) no final de 2023, se este novo plano se efetivar.

Acelerar o PRR

O programa de financiamento das Finanças reflete os esforços do governo em acelerar a execução do PRR, um domínio que várias instituições, da Comissão Europeia à Presidência da República, têm criticado pela lentidão no progresso desta agenda inovadora e de investimento público.

O PRR tem 13,9 mil milhões de subvenções e 2,7 mil milhões de euros de empréstimos para injetar em Portugal. Mas o dinheiro tem de ser executado até ao final de 2026, caso contrário, o que não for alocado, pode ser perdido.

No entanto, segundo noticiou a Reuters, esta semana, citando fontes anónimas da Comissão Europeia, há movimentações no sentido de flexibilizar a data limite em algumas partes do PRR (não só o português, há outros países afetados por dificuldades na execução), estendendo-a além de 2026.

Outro sinal de que há urgência em acelerar o PRR surge numa lei ontem publicada em Diário da República, que tenta abrir atalhos e contornar situações de litigância e burocracia.

Segundo a Lusa, "projetos do PRR, como a expansão dos metros de Lisboa e Porto, beneficiam a partir de sábado e até junho de 2026 de um regime especial de rápida execução para expropriar e constituir servidões para passagem".

O diploma "estabelece um regime especial aplicável à expropriação e à constituição de servidões administrativas com vista à concretização das intervenções no âmbito do PRR", "bem como das intervenções, por despacho do membro do Governo responsável pelo setor de atividade sobre que recaia a intervenção em causa, integradas no PEES [Programa de Estabilização Económica e Social]".