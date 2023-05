PRR: Ministério da Economia está a fazer tudo para acelerar execução, diz o ministro

O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva © LUSA

O ministro da Economia e do Mar garantiu, no parlamento, que o seu ministério está a fazer tudo para acelerar a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), notando que os pagamentos executados estão em 630 milhões de euros.

"O Ministério da Economia está a fazer tudo para acelerar a execução do PRR. Gerimos um pacote de 4.100 milhões de euros e 630 milhões de euros de pagamentos estão executados, o que corresponde a 15%, acima da média de execução do PRR", afirmou António Costa Silva, numa audição parlamentar na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação.

Das 53 agendas mobilizadoras, 29 estão no terreno e a ser executadas e 15 têm os termos de aceitação executados.

"Esperamos, a breve trecho, ter 44 das 53 agendas mobilizadoras em velocidade cruzeiro", vincou.

Ainda no que se refere às agendas mobilizadoras, o governante disse que vão ser executados pagamentos de 300 milhões de euros, acrescentando que as necessidades iniciais de pagamentos foram colmatadas com um adicional de 10% "porque a maior parte dos investimentos é feita à cabeça".

Os pagamentos aos beneficiários do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) ascenderam a 1.799 milhões de euros (11%), até 03 de maio, e as candidaturas aprovadas a 124.969, segundo o último relatório de monitorização.

Este plano, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem ainda o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.