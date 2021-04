PRR reserva 1,3 mil milhões para consórcios de inovação

O primeiro-ministro, António Costa, fala aos jornalistas durante após a reunião do Conselho de Ministros no Centro Cultural de Belém, Lisboa, 15 de abril de 2021. Segundo António Costa, após a análise da evolução da taxa de incidência e do ritmo de transmissão do vírus da covid-19, o Governo considerou hoje que era possível "evoluir para a próxima etapa do processo de desconfinamento", ou seja, a terceira fase do plano que arranca na próxima segunda-feira © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

A versão final do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que o governo se prepara para entregar em Bruxelas amplia em 300 milhões de euros o valor destinado a investimento na inovação, para 1364 milhões, e abre a porta a que Lisboa possa pedir, em dois anos, mais empréstimos da bazuca europeia em função da absorção das verbas por empresas e outras entidades.

A novidade foi avançada ontem, na apresentação das linhas gerais do plano que terá de passar pelo crivo do Conselho Europeu - previsivelmente, no final de junho -, com o governo a dar conta do compromisso de ir até aos 5 mil milhões de euros, de um valor de 15,7 mil milhões em empréstimos disponibilizados pelo Mecanismo Europeu de Recuperação e Resiliência. Para já, prevê usar 2,7 mil milhões.

Na resposta às críticas pela não utilização do valor total de crédito de juros baixos, o ministro do Planeamento, Nelson de Souza, adiantou que "desde que se verifique uma procura quer na área da capitalização ou na área das agendas mobilizadoras de inovação, fica o compromisso inscrito no PRR de se solicitar a utilização de uma verba adicional de 2,3 mil milhões de euros destinados a reforçar a medida de capitalização e da inovação".

A possibilidade abre-se a partir de 2022, altura em que será possível rever os planos nacionais. Até lá, há um horizonte de menos de dois anos para comprometer os fundos já disponibilizados com investimentos que o governo assume desde já visarem projetos "muito seletivos" de inovação e reindustrialização, a realizar em consórcio por empresas, universidades, autarquias e comissões coordenadoras de desenvolvimento regional.

São as chamadas "alianças mobilizadoras", conforme as designa agora o PRR. "Não é para fazer 100 projetos. É para fazer quatro, cinco, seis, sete, oito, muito seletivos, mas que façam efetivamente uma diferença significativa", explicou o primeiro-ministro. Para já, esta componente do plano recebe 1364 milhões de euros, "sendo possível que venham a poder crescer se a até 2022 se revelar uma suficiente capacidade de absorção destes recursos", indicou.

Outra componente onde poderá haver mais fundos com recurso a empréstimos é a da capitalização das empresas, via Banco Português de Fomento. Para já, há 1500 milhões de euros para as soluções que o governo tem vindo a desenhar para acudir a empresas viáveis e descapitalizadas no pós-pandemia.

Para as empresas, há ainda 230 milhões previstos em incentivos ao emprego, 650 milhões para a chamada transição digital, 715 milhões de euros para a "descarbonização", 145 milhões de euros para incentivos à bioeconomia, 185 milhões de euros para projetos de produção de gases de origem renovável, e 70 milhões para "renovação energética de edifícios".

No total, são 5,9 mil milhões de euros em incentivos diretos, com o governo a apontar os restantes fundos europeus disponíveis: via PT 2020, PT2030, e ainda REACT.