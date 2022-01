PS derrota PSD em Viseu pela segunda vez em eleições legislativas desde 1976

© LUSA

O PS foi o partido mais votado no distrito de Viseu. É a segunda vez desde 1976 que os socialistas vencem o círculo eleitoral que, tradicionalmente, dá mais votos ao PSD. O PS conseguiu 41,55% dos votos. Já o PSD conseguiu 36,81% dos votos. A primeira vez que o PS tinha ficado à frente dos sociais-democratas numas eleições legislativas, em Viseu, foi em 2005.

De acordo com os resultados já fechados, e consultáveis no site do Ministério da Administração Interna, socialistas e sociais-democratas, apesar da diferença de votos, conseguem o mesmo número de mandatos: quatro. Ou seja, PS e PSD vão ter nesta legislatura quatro deputados cada do círculo eleitoral de Viseu.

Outro dado é que o PS conseguiu o melhor resultado de sempre em Viseu. Ou seja, o número de votos obtido esta quinta-feira é superior ao número de votos de 2005. Foram quase dez mil votos a mais que os socialistas conseguiram face aos sociais-democratas, tendo em conta que em 2005, apenas conseguiram mais 449 do que o PSD.

A lista dos socialistas em Viseu é liderada por João Azevedo. Já Hugo Carvalho é o encabeça a lista dos sociais-democratas.

A contagem dos votos já está fechada nas 277 freguesias do distrito.