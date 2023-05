PS deve suavizar restrições da nova lei do tabaco

© Leonardo Negrão/Global Imagens

Dinheiro Vivo 18 Maio, 2023 • 09:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Apesar de o ministro da Saúde garantir que a proposta governamental para reduzir o consumo de tabaco "não é uma política contra quem fuma", os deputados socialistas deverão acabar por impor algum abrandamento ao documento.

Segundo parlamentares socialistas disseram ao Público (notícia de acesso pago), algumas das suavizações que devem avançar estão relacionadas com a limitação dos pontos de venda e com a impossibilidade de fumar em alguns locais ao ar livre.

Para a antiga ministra da Saúde e atual deputada socialista, Marta Temido, algumas das limitações previstas "podem ser consideradas abusivas e intrusivas", sendo que a deputada Isabel Moreira diz que a equiparação dos cigarros convencionais e dos eletrónicos e as limitações daí decorrentes são ilegais. Já em 2016, Isabel Moreira votou sozinha contra as alterações legislativas que estabeleciam restrições ao uso do tabaco.

Por seu turno Alexandra Leitão considera "excessivas" as novas regras e adjetiva de "francamente problemático" a situação dos postos de venda de tabaco.

Já Maria Antónia Almeida Santos, vice-presidente da Comissão de Saúde, embora considere que as novas regras sejam equilibradas, lamenta que só tenha havido uma avaliação da sua aplicação e acredita que é "solução um pouco rebuscada e contraproducente" face ao objetivo.

Como refere ainda o Público, as três deputadas sugerem, como alternativa, o investimento na oferta gratuita de consultas de cessação tabágica para ajudar quem quer deixar de fumar.