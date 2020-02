PS dramatiza e acusa PSD de “colocar em causa aprovação do Orçamento”

Em poucos minutos tudo mudou por causa da proposta da descida do IVA da eletricidade para 6%. O PSD refez a proposta que estava condenada a ficar pelo caminho e reavivou o debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

Depois da conferência de imprensa em que o líder social-democrata apresentou a nova versão, no Plenário da Assembleia da República, o Governo e o PS responderam acusando o maior partido da oposição de “irresponsabilidade” e dramatizou o discurso.

A proposta “coloca em causa a aprovação deste Orçamento do Estado”, atirou a líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, durante a discussão do OE2020 que está a decorrer na Assembleia da República, e traduzem o aumento da crispação que marcou a fase final do debate desta manhã.

Com esta proposta de alteração, que foi anunciada por Rui Rio, os sociais-democratas tentam ultrapassar o previsível chumbo das contrapartidas que apresentaram para compensar a perda de receita do Estado com o decréscimo do IVA – o corte de 22 milhões de euros nos gabinetes ministeriais já foi chumbado e o corte nos consumos intermédios, que valeria 98,6 milhões, conta com a anunciada oposição do Bloco de Esquerda. E o PSD sempre afirmou que a aprovação de contrapartidas, do lado da receita, seria uma condição essencial para baixar o IVA da eletricidade.

De acordo com Rui Rio, com este adiamento por três meses da medida (de julho para outubro), as receitas de compensação são substancialmente reduzidas. “Temos de arranjar compensações para 94 milhões”, diz o líder social-democrata, acrescentando que esta receita será conseguida com recurso a um corte de 8,5 milhões nos gabinetes ministeriais, enquanto a verba restante será compensada pelo excedente previsto no saldo orçamental.

Poucos minutos depois de ter sido anunciada a nova redação do texto, o Bloco de Esquerda reagiu indicando o voto favorável. “Tivemos conhecimento da proposta do PSD e das suas principais características, sem prejuízo de podermos analisar em pormenor, consideramos que vai ao encontro da posição que é a que expressamos, claramente, e entendemos que é um caminho para a sua viabilização nas votações desta tarde”, admitiu a deputada Mariana Mortágua.

O PS e o Governo também não tardaram a reagir. Minutos depois do final da intervenção do líder do PSD, o Governo respondeu à nova proposta social-democrata. “Os senhores deputados estão a fazer aquilo que disseram que não faziam. Estão a propor um outro orçamento. Porque estão a comprometer o futuro. Esses ganhos com as despesas do orçamento já foram largamente superados por tudo aquilo que aprovaram ontem de despesa pública”, afirmou o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.

Segundo os números do Governo, a proposta do PSD reduz a receita do Estado em 200 milhões de euros este ano e em 800 milhões de euros em 2021 (dado que este ano se aplicará apenas no último trimestre e em 2021 já estará em vigor todo o ano), sendo que a compensação apresentada pelo maior partido da oposição é de “8,5 milhões de euros”.

Duarte Cordeiro fechou a sessão plenária com novo aviso: “Este debate está-se a caraterizar por uma tremenda irresponsabilidade do PSD, do princípio ao fim”.

“Os senhores têm que responder pelas consequências, inclusive se criam ou não condições para governar”, afirmou o secretário de Estado, acrescentando que “é uma irresponsabilidade alterar uma proposta à última hora, até com pouca transparência”. “À última da hora dão o dito por não dito. Não explicam como é que vão compensar isto no próximo ano. Como é que compensam?”, questionou Duarte Cordeiro, acusando os sociais-democratas de estarem a cortar receita estruturam, num valor equivalente ao investimento previsto neste OE para o Serviço Nacional de Saúde – os referidos 800 milhões.