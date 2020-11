PS fala em estado de emergência com critérios que permitam "graduar nível de perigosidade" dos concelhos

José Luis Carneiro, secretário-geral-adjunto do Partido Socialista (PS), fala aos jornalistas após audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, em Lisboa, 18 de novembro de 2020. © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

À saída da reunião com Marcelo Rebelo de Sousa, o PS transmitiu ao Presidente que "é favorável à renovação do estado de emergência" e à "adoção de medidas que sejam adequadas", mencionando que estas medidas poderão ser adotadas de "forma gradual e ajustada à gravidade das diferentes situações do País".

Questionado sobre se essa gradualidade é sinónimo da divisão do território em diferentes níveis, José Luís Carneiro confirmou que a ideia passará "por graduar o nível de perigosidade dos diferentes municípios". Em função desse nível, assim serão as medidas a adotar no estado de emergência, detalhou.

Desta forma, alguns concelhos que estão em situação de recolher obrigatório à noite e também ao fim-de-semana, a partir das 13 horas, José Luís Carneiro indica que "é possível que alguns concelhos possam deixar de ter e que outros que não tiverem passem a ter, em função da gravidade".

"Esta abordagem permite ajustar" as medidas a aplicar nos diferentes concelhos, explicou o deputado.

Quanto aos diferentes níveis a estabelecer, o PS indica que estes serão definidos "em diálogo com as instituições de investigação".

Após a audiência de ontem, o PEV já tinha mencionado que estaria em cima da mesa a divisão do país em diferentes níveis, com restrições ajustadas consoante o número de casos no município. O partido mencionou que a divisão poderia ser feita em três escalões: medidas mais apertadas para concelhos com mais de 960 casos por cem mil habitantes; um escalão intermédio para concelhos entre 480 a 960 casos por cem mil habitantes e medidas mais leves para concelhos que registem entre 240 a 480 casos por cem mil habitantes.

Com partidos como o BE ou o PSD a pedir que as decisões sejam feitas com fundamentos científicos, o PS indicou que "é muito importante que a decisão política procura assentar, tanto quanto possível, nos fundamentos técnicos e científicos".

Outra das críticas feitas pelos partidos recebidos por Marcelo Rebelo de Sousa esta tarde esteve ligada à necessidade de haver maior clareza na forma como as medidas são comunicadas à população. José Luís Carneiro preferiu sublinhar que "é muito relevante a necessidade de todos", quer "responsáveis políticos como comunicação social e instituições", comuniquem "de forma simples e clara a informação que é relevante para as pessoas" na limitação dos contágios.