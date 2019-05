PS fala em vitória socialista com “clara derrota da direita”

A secretária-geral adjunta socialista, Ana Catarina Mendes, considerou hoje que, a confirmarem-se as projeções divulgadas pelas televisões sobre os resultados das eleições europeias, se está perante uma “clara vitória do PS” e uma “derrota da direita”.

Esta posição foi assumida por Ana Catarina Mendes em conferência de imprensa, em Lisboa, pouco depois de a SIC, RTP e CMTV terem divulgado projeções que apontam para um triunfo dos socialistas nas eleições europeias.

“A confirmarem-se as projeções anunciadas agora estamos perante uma clara vitória do PS e uma clara derrota da direita”, declarou Ana Catarina Mendes, recebendo uma salva de palmas dos militantes socialistas que a escutavam.

A “número dois” da direção do PS fez ainda uma referência aos parceiros que suportam o Governo no parlamento, BE e CDU (PCP e PEV), dizendo que as projeções também indiciam “um reforço” da esquerda em Portugal.